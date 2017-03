"Ya no es requisito ser famoso para tener influencia en redes"

"Muchas veces son las propias marcas las que les piden a las agencias un influenciador". Nicolás Ovalle, cofundador de Spotlike.

Pablo Stand Up Pablo Stand Up fue uno de los influenciadores que participó de la campaña del Banco Santander por la Teletón



Conectar con un fín

"La oferta de influenciadores crece a pasos agigantados en Uruguay y la región”. Bruno Petcho, cofundador de Spotlike

El futuro de las marcas

El 96% de los internautas uruguayos miran con frecuencia videos online, según un informe presentado en setiembre de 2016, en conjunto entre Grupo Radar Spotlike . La startup, creada por Nicolás Ovalle (28) y Bruno Petcho (25), es una plataforma automatizada en la que las marcas, influenciadores, y creadores de contenido se conectan y colaboran para la creación de estrategias publicitarias, utilizando el video online como principal herramienta.Ovalle y Petcho se conocieron en la agencia de publicidad Punto Ogilvy, en donde tuvieron la posibilidad de trabajar en un proyecto para una marca del mercado con un personaje influyente de las redes sociales –lo que se conoce como influenciador–. "No se concretó el negocio, pero encontramos que había una oportunidad de concentrarnos en el proceso de conectar marcas con influenciadores, y entendimos que haciendo una plataforma que lo automatizara, era la forma más escalable para expandirnos al resto de la región", contó Petcho.A fines de 2015 fueron seleccionados por el fondo Jóvenes Emprendedores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ( ANII ), y con el apoyo del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad ORT, comenzaron a trabajar con cuatro marcas uruguayas con acciones concretas con influenciadores locales. ANTEL , Hyundai, Banco Santander y Umbro fueron esos primeros anunciantes.El co-fundador de Spotlike, Nicolás Ovalle, comentó que en un caso, utilizaron un influenciador para amplificar una acción de la marca, "en otro seleccionamos a un influenciador para que sea el personaje de una campaña de la marca, y en otros casos hicimos campañas exclusivas con influenciadores".En el caso de la campaña del Banco Santander para colaborar con la Teletón, se convocó a influenciadores uruguayos a un desafío para invitar a un evento con el fin de recaudar fondos para la organización. "Se duplicó el engagement promedio de cada red social, se genera interacción entre el público objetivo que sigue a ese influenciador y la marca", explicó Ovalle.Spotlike actúa como un "marketplace", ayudando a que las marcas y los influenciadores o youtubers se conecten."La mayoría de las veces, las marcas tienen claro lo que quieren en el brief, cuentan con un presupuesto y lo que hacen es decirle al influenciador o youtuber, qué es lo que quieren llevar a cabo", comentó Ovalle.Por lo general, la dinámica es la siguiente: los influenciadores reciben la propuesta con el brief, que ya viene con una pre segmentación. Algunos influenciadores trabajan sobre lifestyle, otros son bloggueros, otros se dedican a la música, y a las marcas les interesan diferentes aspectos dependiendo de la categoría temática de cada uno. "Al influenciador le llega la propuesta y puede hacer una contrapropuesta a la marca", resumió.El actual desafío para llegar a la internacionalización, es automatizar la herramienta y que ambas partes se conecten y cierren el acuerdo mediante la plataforma, sin necesidad de que intervenga un ejecutivo para asistirlos.La plataforma es de uso gratuito tanto para influenciadores como para las marcas. En el caso de que una marca concrete con un influenciador, Spotlike interviene en la transacción y ahí se genera la ganancia del emprendimiento.Actualmente hay 200 usuarios registrados en la plataforma (entre marcas e influenciadores); 45 son de Uruguay y el resto de Argentina, país en donde se abrió Spotlike la semana pasada."Tenemos 60 registros por día (en Argentina, en los primeros tres días desde que fue inaugurada); intentaremos alcanzar los 5.000 influenciadores en la plataforma para fines de este año", apuntó.Según estimaciones relevadas por el equipo de Spotlike, el mercado de América Latina en el uso de influencenciadores para las marcas, tiene un potencial de US$ 700 millones, de los cuales en 2016 solo se invirtió US$ 100 millones, y los emprendedores esperan que crezca 40% en este año."Lo que buscamos son influenciadores o youtubers que no trabajen con managers porque no llegan al rango de celebrities. Apuntamos a potenciar a quienes tienen más de 2.000 seguidores, y una comunidad activa", explicó Ovalle.En Uruguay, para las marcas con las que han trabajado, recurrieron a influenciadores como Luciana Acuña, Pablo Stand Up y Fitfix, entre otros."Argentina tiene un mercado enorme, y todo el tiempo se crean nuevos influenciadores", dijo Ovalle. Agregó que las nuevas generaciones "se crean perfiles en redes sociales y comienzan con videos relacionados al lifestyle y terminan creando una comunidad sin saberlo; ya no es requisito ser famoso para tener influencia en redes".El plan de Spotlike para su internacionalización comienza en Argentina pero tiene previsto continuar en Chile y Perú, por el nivel de penetración de las redes sociales en esos países, y el desarrollo del mercado publicitario. "Sin duda que los mercados más atractivos son en México y Brasil, pero hay que tener capacidad para ingresar", explicó el emprendedor.Según Bruno Petcho, la industria publicitaria está cambiando, y las marcas están buscando entretener a las personas. "Hoy, los que saben cómo entretener a las personas son los influenciadores. Es muy interesante para una marca, en vez de buscar cómo producir entretenimiento, aliarse a un influencer que ya lo hace y unir su marca con él", sintetizó.Para Ovalle "existe la necesidad" y ellos están "en el momento correcto".