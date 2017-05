Zíngaros arma las valijas y se va de gira

Zíngaros, el conjunto de carnaval con la mayor hinchada y uno de los más ganadores en este siglo, realizará en agosto una gira por Estados Unidos , instancia en la que entre los componentes de este grupo de parodistas habrá dos nuevas figuras, los actores y humoristas Leonardo Pacella y Fabricio Speranza.





Ambos ganaron el premio a la Figura Máxima del Carnaval: Pacella lo consiguió con los humoristas Los Choby's y Speranza con la murga La Gran Muñeca.





Recientemente se integraron a Zíngaros para participar en la próxima edición del certamen que organiza en cada verano la gremial Daecpu. No obstante, ya están integrados al grupo y los dos viajarán a Estados Unidos.





Ariel "Pinocho" Sosa, director responsable de Zíngaros, informó en relación a la gira que las presentaciones se realizarán el sábado 5 de agosto en Miami, el viernes 11 en Nueva Jersey y el domingo 13 en Nueva York, en el marco de un espectáculo denominado "Gira Zíngaros 2017".





En Miami se presentará en un teatro lindero a la costa; en Nueva Jersey en el club Envy; y en Nueva York en Stage 48, donde actuó Agarrate Catalina y donde en pocas semanas lo harán No te va a Gustar y Los Nocheros. En todos los casos el aforo ronda los 1.000 espectadores.





Hacer la gira surgió en forma imprevista. En el verano pasado el uruguayo Gustavo Rachioppi, que reside en Estados Unidos, visitó el país junto a su familia. Fueron al Teatro de Verano a ver a Zíngaros y tras la función Rachioppi le pidió a Sosa que se sacara una foto con su hija. Tras la foto, Sosa los invitó a que fueran al club Rentistas, el local de ensayo de Zíngaros, para poderle regalar a la pequeña la remera y un sombrero del conjunto. A los pocos días Rachioppi y su familia fueron a ver a Zíngaros al tablado del club Malvín y así se fue forjando una relación. Un mes y medio después fue el mismo padre de familia quien, en representación de un grupo de compatriotas residentes en Estados Unidos y en el marco de un intercambio cultural, propuso la idea de la gira.





"Esto no es con afán de lucro, aunque por supuesto que nos importa que la gente nos vaya a ver para que quienes nos llevan no tengan pérdidas; nosotros lo hacemos para disfrutar de una nueva experiencia grupal, para seguir creciendo en lo artístico y en lo personal", destacó Sosa.





27lu17-F2-151x80-ASosa.jpg A. Sosa





Antes del viaje, en julio, Zíngaros presentará en Montevideo el espectáculo que exhibirá en la gira. Solo resta conformar la fecha y el lugar. Sosa explicó que el mismo se conformará con la presentación que se hizo para 2017, la parodia de Drácula que fue parte del show de este año, otra parodia que se hizo en 2015 y generó gran repercusión –Millán 2515, en homenaje al hospital Vilardebó– y la despedida de 2017, todo lo cual durará una hora con 20 minutos; luego durante otra hora habrá canciones populares emblemáticas interpretadas por los cantantes de Zíngaros; y todo concluirá con un baile.





"Iremos 25 personas entre componentes y técnicos, pero existe la posibilidad de que quien quiera nos acompañe en la gira y el tour, hay una propuesta de Planet Travel y ya tenemos más de 20 personas anotadas", informó.





La gira contará además con la cobertura del periodista Marcelo Fernández, de Tenfield, para VTV.

Además de Sosa, Pacella y Speranza, integrará la delegación el actor teatral Christian Amacoria, que viene de debutar en el carnaval, junto a experientes carnavaleros como Luis "Canario" Pereira –también fue Figura Máxima del Carnaval, con Zíngaros–, Andrés Atay, Mariana Sayas, Ledys "Panchito" Araújo, Pablo Cánepa, Mathías Cuadro, Andrés Curbelo y Diego Rodríguez. El elenco se complementa con un grupo de jóvenes cantantes y bailarines.





El director del conjunto señaló que es la primera vez que Zíngaros –el elenco que más contratos para actuar genera en cada zafra carnavalera– se presentará en el exterior. Pero no será la última: en octubre este elenco de parodistas volverá a armar las valijas, en ese caso para actuar en Barcelona





La Redota será una de las parodias para 2018 La Redota, en alusión al Éxodo del Pueblo Oriental, será una de las parodias que Zíngaros realizará para el concurso de carnaval de 2018. Sobre la otra y en relación al eje temático global o hilo conductor del show, aún se está trabajando.

Fabricio Speranza, además de incorporarse como actor, será el autor de los textos del conjunto que defenderá por primera vez. Leonardo Pacella ya lo hizo en 2008, una de las ocho veces en las que Zíngaros ganó el primer premio.

Zíngaros tomó su nombre de cómo el suegro de Sosa –Miguel– llamaba a su nieto, Gastón: "le decía Zíngaro, yo no sabía que eso quería decir gitano, pero lo escuché, me gustó y así apareció el nombre que tanto buscaba para mi propio conjunto", contó Ariel Sosa.

Cuando se lo consultó sobre las mejores parodias que ya expuso Zíngaros, pasó lista: Carlos Páez Vilaró, La Fuga de Punta Carretas, Forrest Gump, Amadeus, El Fantasma de Clarita, La Jaula de las Locas, El Tuleque, Millán 2515 y Gatica, que fue la primera.





En la esquina de Broadway y la 45

El 18 de mayo un conductor con su coche atropelló a varios peatones en el área de Times Square. Hubo un fallecido y 19 heridos. Fue en el cruce de la 45 con Broadway; "cuando supe esa barbaridad no lo podía creer, un día antes me saqué una foto en esa esquina", recordó Ariel Sosa. Además de la anécdota, contó: "En La Estancia, la parrillada en la que trabaja el campeón del mundo (José Luis) Pintos Saldanha, me reuní con 100 uruguayos que ya tienen tiques para vernos". Sosa agradeció a los miembros del club de uruguayos de Nueva Yersey por el apoyo y, además, a Abigail Pereira, quien difunde la ida de Zíngaros a Miami, donde reside y trabaja.





Ocho campeonatos De los parodistas que están en actividad, Zíngaros es el que más veces ganó el primer premio: en 2003 y 2004, de 2008 a 2011 y en 2014 y 2015. En el palmarés solo lo superan Los Gaby's con 13 coronas y Negros Melódicos con nueve. Este año ocupó el tercer puesto en el concurso, según los fallos del jurado que presidió José Cozzo, y recibió la mención especial al mejor vestuario del carnaval. Ariel Sosa, su director, fue cuatro veces Figura Máxima del Carnaval y es uno de los pocos que fue nominado como Figura de Oro del Carnaval –en 2010–; según el reglamento, los "Figura de Oro" no pueden ser considerados para nuevas menciones especiales. Están, como se dice, "fuera de concurso".

Fuente: