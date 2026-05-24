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Colonización, en Artigas, prioriza a las mujeres en una nueva entrega de campos

Una nueva edición del emprendimiento Tierra de Mujeres, desarrollado por Colonización, en Artigas, facilita que más personas vivan y produzcan en el campo

24 de mayo de 2026 5:00 hs
Colonización, en una nueva entrega de campos, prioriza el beneficio a las mujeres rurales.

Colonización, en una nueva entrega de campos, prioriza el beneficio a las mujeres rurales.

Agustina Grenno / Presidencia de la República

El Instituto Nacional de Colonización (INC) informó los detalles de una nueva asignación de campos, en este caso considerando un área de 309 hectáreas ubicada en Artigas, con el objetivo de resolver el acceso de varias mujeres al recurso tierra.

Tierra de Mujeres

Según se informó en el sitio de Presidencia de la República, se trata de una segunda edición del emprendimiento “Tierra de Mujeres”, iniciativa creada para facilitar el acceso de mujeres rurales a la tierra, promoviendo su autonomía económica.

La propuesta, bajo el título "Tierra para vivir y trabajar en el campo", fortalece la producción familiar y comunitaria y promueve la equidad de género, se destacó.

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Alejandro Henry, presidente del INC, explicó que el plan estratégico del instituto prioriza a mujeres y jóvenes.

Destacó la importancia del rol de la mujer en el medio rural e informó que este llamado apunta a facilitarles el acceso a la tierra.

La convocatoria está orientada a unidades de producción asociativa y unidades de producción familiar que necesiten acceder a fracciones de tierra.

¿Cómo se accede a la tierra?

La propuesta incluye unidades de producción asociativa y familiar. En los detalles de los llamados se anuncia si será para emprendimientos asociativos, que deberán estar conformados por tres o más mujeres, o para familias, que comprenden a quienes integran el hogar.

Para realizar consultas a Colonización sobre esta propuesta hay que ingresar en este enlace.

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Alejandro Henry.

Alejandro Henry.

Karina Henderson, directora en Colonización, comentó que el plan estratégico revaloriza el rol de las mujeres en el medio rural como productoras y beneficiarias de políticas públicas, de forma tal que posibilite la mejora en su autonomía económica.

Adelantó que la aspiración es que al menos el 50% de las adjudicaciones en este período de gobierno incluyan a mujeres.

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Requisitos para inscribirse

  • Presentar un proyecto productivo viable de acuerdo al perfil del llamado.
  • Disponer de un estatuto o acuerdo organizativo del grupo, que se integrará exclusivamente por mujeres, en el caso de las unidades productivas.
  • Presentar la titularidad de la fracción a nombre de la mujer postulante, independientemente de su estado civil, en el caso de las unidades de producción familiar.
  • Comprometerse al trabajo director en la fracción adjudicada.
  • Participar en instancias de capacitación, acompañamiento técnico y actividades de seguimiento.
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Beneficios para adjudicatarias

Desde Colonización se señaló que los beneficios para las mujeres asistidas con la adjudicación son la disponibilidad de créditos para contar con capital productivo y con asistencia técnica con enfoque de género; el descuento de renta con plazos que faciliten la instalación y consolidación de la producción; y acuerdos que garanticen la capitalización del emprendimiento en el periodo de instalación.

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