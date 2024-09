¡Ahora es más fácil que nunca obtener la ciudadanía italiana!

Sin límite de generaciones: el principio del ius sanguinis

La ciudadanía italiana se basa en el principio de ius sanguinis, es decir, el derecho de sangre. Esto permite que cualquier persona con ancestros italianos pueda solicitar la ciudadanía, sin importar cuántas generaciones hayan pasado desde la emigración de su antepasado. No es relevante si tu apellido no es italiano o si tu familia dejó Italia hace más de un siglo; lo importante es demostrar el vínculo con el ancestro italiano, ya sea hombre o mujer. Muchas personas desconocen que pueden tener derecho a la ciudadanía italiana, pero con la ayuda de especialistas en el tema, es posible descubrir si se tiene derecho a este pasaporte europeo. No hay límites de generaciones para solicitar la ciudadanía italiana, lo cual abre una puerta a muchos uruguayos con raíces italianas que pueden no haber considerado esta posibilidad.