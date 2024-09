Alva: la agencia uruguaya reconocida internacionalmente en creatividad y sostenibilidad

Gonzalo López Baliñas:

Es una noticia que reconoce el trabajo que viene haciendo el equipo. El WINA Festival es único en su tipo a nivel global. Es un festival diseñado para agencias y redes independientes. Cada año participan 100 jurados del área creativa y clientes de todo el mundo. Para nosotros, es importante demostrar que desde Uruguay podemos competir y destacar a nivel mundial. Y lo que lo hace más satisfactorio es haber ganado con un proyecto donde se reflejan nuestros diferenciales: sustentabilidad, tecnología y poner a las personas en el centro.

Este premio que recibimos y celebramos junto a ReAcción, que es la consultora parte de nuestro grupo que está en el corazón de esta idea que desarrollamos e implementamos para McDonalds desde Uruguay y con potencial de impacto en todo el mundo.

Florencia Braglia:

El Gerety Awards también tiene un significado especial para nosotros, ya que solo cinco agencias latinoamericanas han sido reconocidas este año, y todas ellas son de las más destacadas de la región, y de las más grandes de Argentina, Colombia y México. Este premio pone el foco en la creatividad desde una perspectiva femenina, algo que conecta profundamente con nuestros valores de equidad y diversidad. Nos enorgullece que nuestro trabajo para McDonald 's haya sido premiado, mostrando que desde un trabajo enfocado en sostenibilidad, también somos capaces de crear propuestas innovadoras y efectivas.

¿Eso significa que Alva trabaja exclusivamente en proyectos de sostenibilidad?

Florencia Braglia:

No, para nada. Aunque la sostenibilidad es uno de nuestros ejes principales, no trabajamos solo en eso. Lo que hacemos es transversalizar esa mirada, independientemente de si el proyecto está enfocado en sostenibilidad o no. Creemos que la sostenibilidad no es solo una moda, es una forma de ver el mundo que integra lo social, lo económico y lo ambiental. Somos la mejor aliada para proteger del Greenwashing y que lo que la marca tenga para decir o quiera construir se haga de una forma rigurosa y profesional. Además, como somos parte del grupo Alva Creative House accedemos al conocimiento y método de ReAcción y Empathy que se especializan en sustentabilidad ambiental y en DEI.

Gonzalo López Baliñas:

Exacto. Lo importante es que cuando nos enfrentamos a un proyecto, sea del tipo que sea, tratamos de hacerlo con una perspectiva que tenga en cuenta no solo el presente, sino el futuro. Aunque nos tocó trabajar en campañas muy enfocadas en sostenibilidad, también pensamos cómo se traduce eso en términos de comunicación y cultura interna, que son áreas que ahora están tomando cada vez más importancia.

Mencionás la comunicación interna, un área que antes no era tan visible en las agencias. ¿Cómo ha sido ese cambio para Alva?

Florencia Braglia:

La verdad es que la comunicación interna y la construcción de cultura corporativa solía verse como algo aislado dentro de la estrategia general de comunicación. Sin embargo, hemos notado que cada vez más las grandes empresas le están dando la importancia que merece. Y eso tiene mucho sentido, porque si los colaboradores no están alineados con los valores y objetivos de la empresa, es muy difícil que las personas lo estén. La clave está en crear una narrativa coherente tanto hacia dentro como hacia afuera de la empresa. No es solo diseñar una campaña como las que ves por todos lados, es ayudar a que todo el mundo se sienta parte de algo más grande. Eso es algo que perfeccionamos en los últimos años, y es gratificante ver cómo los clientes lo valoran cada vez más.

En este sentido, Camila Mutuberría, Directora General de Cuentas de Alva, es un motor en integrar esas miradas y los clientes lo valoran muchísimo. Lo novedoso es que tiene impacto directo en todo lo que es cultura organizacional.

La agencia nació hace diez años, ¿qué cambió desde entonces?

Florencia Braglia:

Cuando empezamos, el enfoque era diferente. La sostenibilidad, la diversidad y la inclusión eran temas emergentes, pero no estaban en la agenda como lo están hoy. Desde entonces, estamos viendo un cambio importante en el mercado y en los clientes. Hoy en día, las empresas que no los integran en su estrategia están en desventaja. Las expectativas de las personas también han cambiado; buscan marcas que se alineen con sus valores. Las empresas buscan soluciones más conscientes, y eso se alinea perfectamente con lo que ofrecemos desde el primer día.

Gonzalo López Baliñas:

Y también, a nivel de equipo la agencia creció mucho. Pasamos de ser un equipo pequeño con grandes sueños a una agencia con una sólida trayectoria y reconocimiento internacional.

La incorporación de la tecnología ha sido clave en este crecimiento. Hoy en día, el uso de la IA ha mejorado nuestra forma de trabajar y que seguimos experimentando, pero antes de eso, tener personas expertas en ingeniería, desarrollo, inclusión y contenidos trabajando con personas del área creativa y clientes son clave para generar productos e ideas diferenciales.

P1038322. v2-2.jpg Florencia Braglia, socia y Directora Creativa y Gonzalo López Baliñas, socio y Director Creativo Ejecutivo.

Alva ha sido reconocida en festivales internacionales. ¿Qué lugar ocupa hoy la agencia en el mercado global?

Gonzalo López Baliñas:

Sin duda, Gerety Awards y el WINA son festivales que reconocen a nuevas formas de ver la comunicación es parte de posicionarse en el mapa, pero siempre decimos que estos premios son el resultado de un trabajo previo y que nos tienen que representar. Nosotros seguimos enfocados en lo que sabemos hacer bien: combinar creatividad con estrategia. Fernanda Ariceta, fundadora de Alva, sigue involucrada en las operaciones diarias y es fundamental en las decisiones que seguimos. Eso nos permite mantener nuestra esencia, incluso mientras seguimos creciendo.

El equipo de trabajo es algo de lo que están orgullosos ambos directores y lo enfatizan al cierre “somos lo que es el equipo, estamos en las industrias creativas, de visualización y creación de futuro, somos una industria de talento”. “Y cuando verdaderamente hacemos equipo con los clientes vienen más y mejores resultados”, concluyen.