Antía recibió la posta del grupo de intendentes en la carrera electoral

Todavía faltaban algunas horas para tener una definición pero a Enrique Antia ya lo abrazaban como precandidato. El intendente de Maldonado esperaba este domingo de tarde junto a los demás jefes comunales que conformaron la agrupación Mejor País -más conocida como el grupo de intendentes - a que se proclamara al dirigente que en junio de 2019 competirá en las elecciones internas del Partido Nacional . Decenas de delegados de agrupaciones departamentales se reunieron en Las Piedras para pisar el acelerador hacia la campaña electoral.

"¡Vamo arriba Antía, vamo arriba!", gritaba un participante desde el fondo del salón cuando su precandidatura era prácticamente un hecho. El anuncio llegó en la voz del intendente de Tacuarembó, Eber Da Rosa. "Tengo el honor y la emoción de proponer a un viejo amigo, a Enrique Antía. Así que Coqui, atrás tuyo vamos", anunció y generó que quienes estaban en el salón se pararan a aplaudir y gritar mientras movían banderas uruguayas.

A Antía casi no le quedaba voz pero eso no le impidió admitir que en la agrupación "nadie quería ser candidato". "Atrás tuyo no, al costado y todos juntos", le respondió a Da Rosa. "Todos estamos todo el día cerca de la gente y eso es lo que nos permitió decirle a la gente que podemos generar un cambio. Vamos a ser el equilibrio de la unidad partidaria para ganar el gobierno", agregó.

Su afonía crecía y parecía que su seguridad también. "¡Vamos a ganar!", repitió más de una vez y se quebró por la emoción.

Hace ya un buen tiempo que los intendentes blancos Antía, Sergio Botana (Cerro Largo), Da Rosa y el de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, junto al diputado Pablo Iturralde y el exintendente de Colonia, Walter Zimmer, decidieron abandonar Alianza Nacional y unirse para competir como un sector nacionalista más. La jornada de este domingo fue la primera convención del grupo como tal, oficializado hace poco más de un mes ante el Directorio del Partido Nacional y que ya tiene una bancada propia en el Parlamento.

El objetivo de este domingo no era solo definir quién iba a ser el elegido, sino también delinear su programa de gobierno, en un encuentro de casi ocho horas en la que las principales figuras de la agrupación se paseaban por el predio escuchando propuestas, recibiendo apoyo, la seguridad de que son competencia firme en el interior del país pero también la incertidumbre de cómo votará ese nuevo proyecto político.

"Este proyecto tiene dos características: es constructivo y constructor", comenzó diciendo para abrir el evento el secretario general de la Intendencia de Treinta y Tres, Rolo Da Silva. "¡Bien, muy bien!", vitoreaba a cada momento, mate en mano, el intendente Botana.

Su nombre circuló bastante entre los delegados encargados de proponer ideas para un programa. El salón principal de La Criolla de Las Piedras estuvo durante una hora dividido por más de una decena de mesas con diferentes temáticas, como salud, educación, seguridad, agro y descentralización. En la destinada a competitivad y empleo la discusión pasó a centrarse en quien debería ser en candidato y varios mencionaron a Botana, la mayoría de Cerro Largo.

"La gente del interior tiene que empezar a reclamar lo que le corresponde", dijo un delegado argumentando que Botana lograría ese objetivo. Pero en seguida fue retrucado. "Antia es el caudillo que tenemos a nivel nacional", respondió otro. El diputado Iturralde, por su parte, quiso mediar en esa discusión. "La fortaleza de este grupo está en lo que somos como colectivo, es cierto que quien está perfilado es Antia pero esto no va en la persona. Creemos mucho en los proyectos políticos y esto tiene que ser un proyecto", dijo en esa mesa.

El tiempo se iba terminando para las discusiones grupales y era momento de pasar a la general, con el nombre del intendente de Maldonado que sonaba cada vez más fuerte.

La puesta en común de las ideas tuvo como antesala discursos de ediles, delegados y representantes de agrupaciones jóvenes, que hicieron catarsis sobre cómo ven la situación del país y cómo quieren verla en un futuro ni tan lejano. "Hoy tenemos la posibilidad de que exista una tercera corriente dentro del Partido Nacional con un discurso que abarque realidades a las que hoy el Frente Amplio no le está llegando. Este país necesita un gobierno del Partido Nacional", dijo, por ejemplo, Nicolás Botana, hijo del intendente de Cerro Largo.

Para su padre el grupo es "la construcción de los blancos de a pie" y aprovechó el micrófono para hacerle un pedido al gobierno: "Le decimos al Frente Amplio que si les toca ganar sepan que nosotros vamos a ayudar a la construcción de este proceso con la misma firmeza les decimos al que si nos toca ganar queremos la misma actitud".

La descentralización como base

La palabra "descentralización" se repitió hasta el cansancio y no fue obra de una redundancia. La base del grupo de intendentes es darle mayor poder a las intendencias y mucho más protagonismo a las alcaldías. "Fortalecer la descentralización en la gestión de poder y recursos debe ser un criterio general para aplicar, con sentido común y las excepciones del caso, en toda la administración pública", indica la agrupación en un documento donde plantean ciertas prioridades programáticas, a las que se sumarán las ideas planteadas en la convención.

En esa línea, el texto agrega que "la burocracia, sumada a las distancias que casi siempre termina perjudicando a quienes están más lejos de Montevideo, y en menor medida de las capitales departamentales, es un escollo que se debe comenzar a derribar. Siendo cuidadosos con la calidad y los contralores, quienes están en el territorio junto a la gente deben contar con mayor autonomía de acción y recursos propios, esto vale para directores de escuelas y liceos, centros de salud, así como para alcaldes e intendentes".

Tal vez para reafirmar esa idea, el exintendente Zimmer eligió comenzar su discurso ya sobre el final de la jornada afirmando que "si no se entiende que se tiene que profundizar el rol de los alcaldes, no se entiende nada". "Para todos los que estamos acá este movimiento significa algo que nace desde el pie y lo fuimos creando entre nosotros", dijo emocionado.

A su turno, Botana fue en la misma línea. "Por fin llegó el día en que cada uno de los pagos olvidados de esta patria va a tener una voz. Esta es su voz", sostuvo entre aplausos.

En tanto, el diputado Iturralde enfatizó que el programa de gobierno en el que están trabajando viene de la mano de la confianza de que el grupo "va a gobernar". "No vamos a perder tiempo en contestar la necedad de si es conveniente ganar. Nos están destruyendo el país. Queremos que quede bien claro que estamos prontos", dijo cuando le tocó a él ser orador en la convención.

Durante toda la jornada, los integrantes de la convención manifestaron más allá de las ideas que se proponen promover, la confianza en que pueden ser una competencia firme para las elecciones, que están cada vez más cerca.

