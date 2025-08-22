Arrancó la Fiesta de Gran Bretaña de Tienda Inglesa: qué sorpresa se robó la atención

La clásica celebración Fiestas de los Países de Tienda Inglesa abrió su edición 2025 con la Fiesta de Gran Bretaña, que se desarrolla del 19 al 31 de agosto en todas las sucursales, así como en la web y la app.

La inauguración contó con la presencia del embajador del Reino Unido en Uruguay, Malcolm Green, el CEO de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada, autoridades de la empresa, colaboradores y proveedores invitados.

La chef Ximena Torres ofició de presentadora y realizó una demostración gastronómica en vivo, preparando los novedosos Alfascones , una creación que une lo británico con lo uruguayo: un scone relleno con dulce de leche en lugar de la tradicional mermelada.

“Para Tienda Inglesa la Fiesta de los Países es una marca registrada, algo que nos identifica, muy propio, y que nuestros clientes esperan cada año”, destacó Pablo Rego , gerente de Marketing de la compañía.

Semana de Gran Bretaña, Tienda Inglesa Foto: Leonardo Carreño

Durante la Fiesta de Gran Bretaña, los clientes pueden encontrar una amplia propuesta de productos típicos del Reino Unido a precios promocionales, degustaciones y ambientación temática. Además, se ofrece un 15% de descuento adicional con Scotia Club Card Crédito en productos seleccionados.

Semana de Gran Bretaña, Tienda Inglesa Foto: Leonardo Carreño

Rego explicó que cada edición busca ir más allá de los clásicos:

Cada año traemos los productos tradicionales, pero también novedades. El espíritu de esta fiesta es cómo se integra a Uruguay, porque no se trata solo de comprar productos británicos, sino de generar un encuentro con lo nuestro. Así surgió el concepto del Alfascon, el clásico scone británico con dulce de leche uruguayo Cada año traemos los productos tradicionales, pero también novedades. El espíritu de esta fiesta es cómo se integra a Uruguay, porque no se trata solo de comprar productos británicos, sino de generar un encuentro con lo nuestro. Así surgió el concepto del Alfascon, el clásico scone británico con dulce de leche uruguayo

Las Fiestas de los Países continuarán con las celebraciones dedicadas a Italia, Alemania y España, reafirmando a este ciclo como una de las tradiciones más esperadas por los clientes de Tienda Inglesa.

Semana de Gran Bretaña, Tienda Inglesa Malcolm Green, embajador del Reino Unido en Uruguay, Juan Manuel Parada, CEO de Tienda Inglesa. Foto: Leonardo Carreño

