Bancos innovan de la mano de startups

Cuando los emprendedores requieren financiamiento para despegar con su empresa, por lo general recurren a inversores ángeles o fondos de inversión locales o internacionales. La opción de solicitar crédito en un banco no está entre sus planes. Eso se debe a que estas instituciones financieras otorgan financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes) luego de analizar minuciosamente la trayectoria comercial y la forma de repago del préstamo, entre otras variables.

Otra de las formas de acercarse a este ecosistema es a través de la realización de concursos o hackatones. Luego de presentadas las ideas o los emprendimientos, los bancos que organizan estas instancias otorgan un premio en efectivo y muchas veces, la solución tecnológica presentada por la fintech termina siendo utilizada por las instituciones.

Para el gerente de banca persona y comercios de Itaú, Ignacio Arechavaleta , el ecosistema emprendedor no es muy grande en Uruguay y por eso el interés de la institución no es "atraerlos como clientes". "La estrategia de estar en el ecosistema (emprendedor) pasa más por acercar el banco a la creación y a las cosas nuevas que están sucediendo en distintas fases del negocio, que a tener como objetivo captar a todos esos clientes emprendedores", indicó.

Itaú apoya a Moweek, incentivando "el espíritu emprendedor de los jóvenes diseñadores"

250 millones de dólares es el fondo que destina BBVA para fintech a nivel global

BBVA instaló el año pasado una nueva sede en Silicon Valley, en la que trabajará las áreas de su división de nuevos negocios digitales

Bancos asesores

A través de acciones como el Elevator Day que se realizó este año, se dieron a conocer emprendimientos apoyados por las diferentes universidades ante autoridades del banco. Desde Santander se informó que el banco busca acercarse a los emprendedores, conocer en qué tipo de desarrollos trabajan y brindarles la posibilidad de intercambiar conocimientos y experiencias con profesionales de la institución.

Para Pymes, Santander cuenta con el programa Advance, que permite el acceso a crédito y ofrece instancias de capacitación y su red de clientes en todo el mundo para respaldar las intenciones de internacionalización. Otra de las herramientas que desarrolló el banco en Uruguay es Mi Proyecto, un préstamo de $ 100.000 a pequeñas empresas recién constituidas.

El gerente de negocios Pymes & Agro de Scotiabank , Alberto Noria, comentó que el punto clave para una pyme es el asesoramiento. "Cuando nos ponemos a conversar con algunas nos sentimos como banco asesor. En este segmento, el que viene a pedirte el crédito es el dueño del comercio o de la producción. Saben hacer su negocio pero no la forma de pedir crédito", explicó. La financiación se realiza a través del programa Crecimiento Pyme de Scotiabank y el análisis crediticio es caso a caso. "Cuando arranca una startup no es que sea mala, pero no tiene historia hacia atrás, tiene proyecciones. Hay que apoyarse más en la garantía al momento de otorgar un crédito", resumió.