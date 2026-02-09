BAS dejó que los niños guíen el diseño de su nueva campaña escolar: ¿cuál fue el resultado de esta apuesta?

Con una propuesta fresca, auténtica y profundamente inspiradora, BAS lanza su nueva campaña de escolares “Vuelta a Clases, a mi manera”, una iniciativa que pone a los niños en el centro del proceso creativo y desafía las reglas tradicionales del diseño.

La campaña nace a partir de una pregunta tan simple como poderosa: ¿qué pasaría si por un día soltáramos las estructuras y dejáramos que la imaginación infantil lidere?

Lejos de pensarse desde un escritorio, esta campaña se construyó desde una de las miradas más honestas que existen, la de los más chicos. Seis niños fueron invitados a tomar el control creativo de la oficina de BAS en un takeover tan inesperado como necesario.

Por un día, el espacio de trabajo se transformó en un verdadero estudio de diseño infantil. Los escritorios se llenaron de hojas, fibras y recortes; las paredes se convirtieron en pizarras y el orden dio paso al movimiento, al juego y a las ideas sin filtro.

Del caos al concepto

Los protagonistas dibujaron prendas como las imaginan ellos, armaron moodboards mezclando colores, texturas y emociones, y propusieron ideas sin preguntarse si “se puede” o si “queda bien”. El resultado fue un proceso creativo libre, genuino y profundamente inspirador.

Lo que ocurrió durante ese día no fue desorden, sino libertad. Un “caos lindo” que se convirtió en el corazón conceptual de la campaña y en una celebración de la imaginación infantil como motor creativo.

La identidad visual de “Vuelta a Clases, a mi manera” parte de una base neutra —blancos cálidos, crudos, beiges y grises suaves— que representa el mundo adulto, la marca y la oficina.

Sobre ese lienzo ordenado irrumpen los colores y los trazos espontáneos: dibujos hechos a mano, grafismos imperfectos, textos on screen que parecen escritos al pasar, stickers y recortes que no buscan simetría. Es la infancia interviniendo el universo adulto, no para romperlo, sino para hacerlo más humano, más honesto y más divertido.

La campaña también pone en valor el trabajo del equipo de diseño de BAS, quienes acompañaron de cerca la experiencia creativa, interpretando, traduciendo y potenciando las ideas nacidas desde la mirada infantil para convertirlas en prendas reales, funcionales y con identidad.

“Esta campaña nos volvió a conectar con la esencia de por qué diseñamos. Escuchar a los niños, observar cómo combinan sin prejuicios y cómo se expresan desde la emoción fue profundamente inspirador. Nuestro rol fue acompañar ese proceso con respeto, sin intervenir de más, y dejar que esa libertad se vea reflejada en cada prenda”, destaca Ximena Quintas, Directora de Marketing.

Un beneficio pensado para las familias

Reforzando su compromiso de estar cerca de las familias, como parte de esta campaña, BAS suma un beneficio especial junto a OCA: a partir del 11 de febrero, los clientes podrán acceder a un 20% de descuento pagando con tarjetas OCA, facilitando la compra de los esenciales escolares y acompañando un momento clave del año para padres, madres y chicos.

“Vuelta a Clases, a mi manera” trasciende la categoría escolar. Es un recordatorio de que crear también es jugar, de que no todo tiene que ser perfecto para estar bien y de que escuchar a los más chicos puede abrir caminos nuevos.