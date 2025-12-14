Dólar
/ BBC News Mundo / AUSTRALIA

Al menos 10 muertos en un tiroteo en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia, informó la policía

La policía confirmó la muerte de 10 personas en el tiroteo, incluido un atacante. El otro pistolero se encuentra bajo custodia policial y herido.

14 de diciembre 2025 - 8:18hs
Policías armados en el lugar donde ocurrió el tiroteo en Bondi Beach en Sídney el 14 de diciembre.
Policías armados en el lugar donde ocurrió el tiroteo en Bondi Beach en Sídney el 14 de diciembre. Getty Images
https://www.bbc.com/mundo/articles/cly151e0ex7o

La policía australiana confirmó la muerte de 10 personas en un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney, Australia.

Entre los muertos está uno de los atacantes, el otro se encuentra bajo custodia policial y herido, agregaron las autoridades.

La policía afirmó que están trabajando activamente en la zona para para despejar lo que podrían ser artefactos explosivos improvisados (IED).

Agregó que dos policías resultaron heridos, aunque se desconoce la gravedad de sus lesiones.

La policía también indicó que, por el momento, se desconoce si el incidente está relacionado con un evento de Hanukkah (una festividad judía) que se celebra en la playa.

Más información en breve

FUENTE: BBC

