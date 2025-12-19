Premios Nikon de la vida silvestre: las fotos de animales más divertidas de 2025

La foto titulada "Ahora, ¿en qué dirección está mi nido?" recibió una mención honorífica en el concurso. Alison Tuck

¿Un pájaro recibe un golpe en la cara de un manojo de hierba o zorros que bailan breakdance? Solo puede significar una cosa.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

¡Se anunciaron los ganadores de los premios Nikon de la vida silvestre!

Este año, los organizadores recibieron la cifra récord de 10.000 candidaturas de 109 países, el número más alto en los 10 años de historia del concurso.

El premio fue creado en 2015 por el fotógrafo británico de vida silvestre Paul Joynson-Hicks, quien tuvo la idea de crear el concurso tras reírse a carcajadas al ver una colección de fotos de animales.

Ganador absoluto: "Choca esos cinco"

Esta foto ganadora de un gorila haciendo alarde de sus habilidades en Ruanda fue tomada por Mark Meth Cohn.

Pasó cuatro días recorriendo montañas cubiertas de niebla en busca de familias de gorilas.

Pronto encontraron a la familia Amahoro, en la que uno de los jóvenes machos estaba muy ansioso por lucirse.

Mark cuenta que el gorila "estaba dando piruetas, volteretas y patadas altas. Ver su actuación fue pura alegría".

Ganador junior: "Bautismo del converso reacio"

Grayson Bell se llevó el oro en la categoría Junior para menores de 16 años.

Grayson estaba fotografiando ranas verdes en Maine, Estados Unidos, y no se dio cuenta de que había capturado este momento hasta que llegó a casa.

"Se la mostré a mis padres y a ellos también les encantó y se convirtió en una de mis fotos favoritas", dijo.

"Todos pensamos que parecía que una rana estaba intentando bautizar a la otra".

Fotógrafa joven: "A la pista de baile"

Estos zorros rojos se lo pasaban en grande mientras mostraban sus dotes de baile.

Fueron fotografiados por Paula Rustemeier en los Países Bajos, quien ganó en la categoría de menores de 25 años.

"Es imposible no reírse al ver a los zorros jugar con sus peculiares personalidades", dijo.

Más fotos para hacerte reír

Todos tenemos días de pelo rebelde, pero esta ardilla gris en Canadá lo lleva a otro nivel.

Aterrizando en 3, 2, 1...

Mira la flexibilidad de este colimbo de garganta roja en Finlandia.

¿Alguna vez has conocido a alguien que no para de hablar? Pues conozco a un pájaro que sí.

Estos araos de Brünnich o de pico ancho en Noruega son vecinos, aunque quizás no por mucho más tiempo.

"¡Aléjate de mi pescado!"

Esta águila marina de Steller fue fotografiada en la nieve en Japón.

Junto a ella hay un pez que cazó y no pensaba compartirlo con nadie.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC