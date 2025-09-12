Dólar
BBVA Uruguay reunió a empresarios y clientes en un cocktail en la Expo Prado

La entidad bancaria reunió a empresarios y clientes en la Expo Prado, fortaleciendo vínculos y compartiendo oportunidades para el agro uruguayo

12 de septiembre 2025 - 13:38hs

En el marco de la 120ª edición de la Expo Prado, BBVA Uruguay ofreció un cocktail a clientes de Banca Empresas, CIB y Global Wealth en el restaurante Aberdeen Angus, ubicado dentro del predio ferial.

DSC00224-2

La actividad reunió a referentes del sector agropecuario y empresarial en un espacio pensado para fortalecer vínculos, compartir perspectivas y consolidar relaciones de confianza.

En un ambiente distendido, marcado por la buena gastronomía y el intercambio, los participantes dialogaron sobre los desafíos y oportunidades del agro uruguayo.

DSC00210-2

El encuentro se enmarca en la agenda de actividades especiales que BBVA desarrolló durante la Expo Prado, donde presentó soluciones financieras para el sector, nuevas alianzas estratégicas y beneficios exclusivos para productores y visitantes.

DSC00225-2

Con esta iniciativa, el banco reafirmó su cercanía con sus clientes y su compromiso con el desarrollo del sector productivo, alineado a una estrategia que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas uruguayas.

DSC00261-2

