BBVA Uruguay reunió a empresarios y clientes en un cocktail en la Expo Prado

En el marco de la 120ª edición de la Expo Prado, BBVA Uruguay ofreció un cocktail a clientes de Banca Empresas, CIB y Global Wealth en el restaurante Aberdeen Angus, ubicado dentro del predio ferial.
La actividad reunió a referentes del sector agropecuario y empresarial en un espacio pensado para fortalecer vínculos, compartir perspectivas y consolidar relaciones de confianza.
En un ambiente distendido, marcado por la buena gastronomía y el intercambio, los participantes dialogaron sobre los desafíos y oportunidades del agro uruguayo.
El encuentro se enmarca en la agenda de actividades especiales que BBVA desarrolló durante la Expo Prado, donde presentó soluciones financieras para el sector, nuevas alianzas estratégicas y beneficios exclusivos para productores y visitantes.
Con esta iniciativa, el banco reafirmó su cercanía con sus clientes y su compromiso con el desarrollo del sector productivo, alineado a una estrategia que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas uruguayas.