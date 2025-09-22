Boom inmobiliario en el Este: Grou entregó la primera torre de Grou Bosque y lanzó tres ambiciosos proyectos frente al agua

Con una emotiva jornada junto a compradores, inversores y referentes del sector, Grou celebró la entrega de la primera torre de Grou Bosque y presentó tres nuevos proyectos que reafirman su apuesta por el desarrollo urbano en contacto con la naturaleza.

Ubicado a pasos del emblemático Parque Roosevelt y a corta distancia de la playa, este proyecto redefine la forma de habitar la ciudad, fusionando diseño, entorno natural y calidad de vida.

Durante el evento, que congregó a clientes, amigos, inversores y profesionales del sector inmobiliario, no solo se entregaron las primeras unidades del edificio, sino que también se revelaron tres ambiciosos desarrollos que consolidan la expansión del eje Este: Grou Orillas, Grou Lagun y Grou Distrito Boating.

grou bosque tres

Grou Bosque: un sueño cumplido antes de lo previsto

La construcción de Grou Bosque estuvo a cargo de NOVA Construcciones, empresa con más de dos décadas de trayectoria, responsable de más de 200.000 m² ejecutados y 200 obras entregadas en tiempo y forma. En este caso, incluso lograron adelantar los plazos originalmente estipulados.

EO_GROU_BOSQUE-2

“Entendimos que era un lugar ideal, en un punto estratégico, frente al Geant, con el Parque Roosevelt al lado y a pocas cuadras de la Rambla. Hoy vemos muchas obras alrededor, y eso nos da mucha alegría”, señaló Daniel Gallo, director de Nova Construcciones, en diálogo con El Observador.

EO_GROU_BOSQUE-14

La finalización anticipada de la torre no solo reafirma la capacidad técnica de NOVA, sino que refleja el compromiso de Grou con ofrecer proyectos de alta calidad que promuevan nuevas formas de vivir en Montevideo, donde el entorno natural y los espacios amplios se convierten en los protagonistas.

EO_GROU_BOSQUE-9

Nuevos horizontes: el Este como epicentro del crecimiento

“Estamos muy contentos con cómo salió todo: los plazos, la calidad, la reacción de la gente. Seguimos enamorados de la zona, del Roosevelt, de la Rambla, de los lagos”, expresó Javier Goldfeld, CEO de Grou. “Este lado de la ciudad permite proyectos con más espacios, unidades más amplias, vistas, aire, naturaleza. Y eso es lo que queremos seguir ofreciendo”, agregó.

Bajo esa visión, la desarrolladora presentó tres desarrollos clave que continúan su expansión hacia el Este.

Grou Orillas: el regreso a la Rambla

A tan solo 900 metros de Grou Rambla —uno de los proyectos más exitosos de la desarrolladora—, Grou Orillas se levanta sobre la Rambla Costanera y la calle De la Aurora. Con 31 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, este nuevo desarrollo residencial apuesta por una arquitectura abierta, con unidades espaciosas, balcones generosos y una vista directa a la playa.

“Volvemos a la misma orilla, al lugar donde todo comenzó. Es una continuación natural de Grou Rambla, con lo mejor de la experiencia anterior pero una mirada renovada”, agregó Goldfeld.

grou orillas

Grou Lagun: vivir frente al lago en Carrasco Prat

En alianza con Eidico, una reconocida desarrolladora regional, se presentó Grou Lagun, un exclusivo complejo de cinco torres frente al Lago Aerosur. El proyecto estará ubicado en el naciente distrito de Carrasco Prat, una de las zonas con mayor proyección de crecimiento de Montevideo.

Con playa privada, paseo costero y un entorno natural inspirado en los humedales y la vegetación autóctona, Grou Lagun propone un nuevo estándar de vida urbana, donde la naturaleza no solo acompaña, sino que define el estilo de vida.

grou lagun

Grou Distrito Boating: la vida frente al Lago Calcagno

Por último, Grou anunció Distrito Boating, un desarrollo residencial de tres edificios bajos (cinco o seis pisos) frente al Lago Calcagno, dentro del megaproyecto impulsado por IRSA, el grupo argentino con fuerte presencia en la región.

Con 123 unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, todas orientadas al norte y con vistas plenas al lago, el proyecto contará con amenities de primer nivel pensados para quienes buscan una experiencia de vida activa, relajada y conectada con el entorno.

“Es un lugar espectacular, probablemente el proyecto más lindo de todos los que hemos hecho. Playa, muelle, piscina, palmeras. Todo diseñado para transformar cada día en una escapada”, describió entusiasmado Goldfeld.

grou boating

Una visión urbana que transforma el paisaje

La entrega de Grou Bosque y el lanzamiento de estos nuevos desarrollos confirman una estrategia clara: transformar el Este de Montevideo en un nuevo centro de vida urbana. En cada propuesta, Grou propone una integración entre naturaleza, diseño y calidad de vida, priorizando ubicaciones estratégicas y una arquitectura pensada para el bienestar cotidiano.