BPS pide datos a 10.000 empresas para facilitar trámites jubilatorios

El Banco de Previsión Social (BPS) tiene en marcha un plan por el que se prevé convocar a unas 10 mil empresas de todo el país, con actividades anteriores a abril de 1996, para que participen en la reconstrucción de la historia laboral de sus trabajadores. En diálogo con El Observador, el representante de los trabajadores en el Directorio del BPS, Ramón Ruiz, explicó que esta medida tiene por objetivo "facilitar" los trámites al momento que un trabajador decide jubilarse.

Según Ruiz, en la medida que el banco tiene toda la información de la historia laboral procesada y en su poder, el trámite es "mucho más rápido" e implica menos tiempo de espera para el futuro beneficiario de la prestación. "Cuando todo está registrado es prácticamente automático y al mes ya se está cobrando. (...) Todo se vuelve engorroso cuando no está ordenado", reconoció.

El BPS ya cursó la invitación a unas 1.000 firmas de diversos rubros de actividad y unas 800 ya respondieron que están dispuestas a colaborar. En primera instancia se envía por correo electrónico un formulario de consulta con el objetivo de conocer qué tipo de información poseen las empresas (papel, digital o ambos formatos) sobre servicios y remuneraciones de los trabajadores anteriores a abril de 1996, cuando entró en vigencia la reforma del sistema de seguridad social.

A las empresas que colaboren se les brindará un curso virtual de capacitación para que puedan transferir la información y los archivos que tengan en su poder, a través del portal de Servicios en Línea del BPS.

Tarea pendiente

Según el BPS, a lo largo de los años se ha logrado reconstruir muchas historias laborales gracias a la colaboración de empresas y contribuyentes, pero para seguir avanzando se necesita que las empresas participen de este proceso que permitirá luego a los trabajadores acceder a su jubilación.



Aportar la información previa a 1996 también le facilita a los empleadores porque evita que se tenga que destinar tiempo y recursos a consultar los archivos cuando el trabajador decide jubilarse y se encuentra con que su historia no está completa. En muchos casos son planillas voluminosas que todavía se conservan en papel.

Además, el plan no solo sirve para completar información pendiente, sino que también es de utilidad para verificar datos de historias laborales ya digitalizados en el sistema del BPS, explicó Ruiz.

En la actualidad cuando el empleador contrata dependientes tiene la obligación de registrar los trabajadores ante el BPS, informar las modificaciones que se produzcan y declarar en forma mensual los datos vinculados con la relación laboral. A partir de esta información, el BPS determina las obligaciones tributarias y emite la factura correspondiente para el pago de los aportes. Esos procesos se realizan íntegramente por internet.

Por otro lado, Ruiz llamó a que los trabajadores controlen su historia laboral. Eso puede realizarse solicitando un usuario y clave de acceso personal a la página del BPS. Entre otros servicios, la plataforma permite ver y chequear la información de los aportes desde una computadora o teléfono celular.

"No quiero que a las nuevas generaciones les pase lo de otras, que cuando se fueron a jubilar no había nada en la historia porque las empresas no aportaron la información al banco. Eso dificulta los trámites. Después se termina demostrando que se trabajó en la empresa, pero hay sectores de actividad en los que es más difícil. También hay veces que se dificulta encontrar testigos cuando la persona se va a jubilar", apuntó Ruiz.

Beneficios para buenos pagadores



El Banco de Previsión Social (BPS) otorgará bonificaciones este año a unas 165 mil empresas contribuyentes que obtendrán un descuento en los aportes patronales jubilatorios, incluido el aguinaldo, correspondientes al mes de diciembre.



La bonificación de 10% es para las empresas buenas pagadoras que hayan cumplido todas las obligaciones en los 12 meses comprendidos entre mayo de 2016 y abril de 2017. El descuento se acredita de forma automática en la facturación de enero de 2017 e implica una resignación fiscal de unos US$ 10 millones.

