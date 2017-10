BPS podrá invertir los fondos de los cincuentones como las AFAP

Luego de sucesivos anuncios y adelantos, el Poder Ejecutivo dejó pronto el proyecto de ley que busca dar una solución al reclamo de los cincuentones . Este lunes, tras el Consejo de Ministros,el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, anunció la firma del proyecto de ley, que no incluye grandes sorpresas respecto a lo que se venía manejando públicamente, aunque aclara algunos puntos (ver claves) y abre una nueva etapa: la de la discusión parlamentaria.





Reacciones

Las organizaciones sociales que impulsaron el reclamo no ocultan su satisfacción, describiéndolo como una solución "casi perfecta", a la que solo le reprochan la ausencia de reparos para los cincuentones ya jubilados. Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Directorio del BPS, dijo a El Observador que si bien el proyecto "tiene unas horas, todavía no aprendió a hablar", se trata de "un logro del movimiento sindical", dado que el tema "no estaba en la agenda ni en los planes de las AFAP ".





El PIT-CNT había presentado en abril un anteproyecto con 12 artículos y, según Ruiz, "cada uno ha sido tenido en cuenta en este proyecto de ley". En tanto, el representante de los jubilados y pensionistas en el BPS, Sixto Amaro, consideró que la solución propuesta es "un paso positivo" para mejorar los derechos jubilatorios de los afectados, permitiendo "que se jubilen con haberes que seguramente han trabajado y han aportado". De todas formas, destacó como necesario que Uruguay encare lo antes posible un debate para reformar el sistema de seguridad social con participación de todos los actores sociales. "El sistema está colapsando, tenemos que atender el desafío de la situación demográfica, el de una sociedad cada vez más envejecida", alertó.





Las AFAP, en tanto, entienden como positivo que se solucione el problema, aunque afirman que el texto da algunas señales equivocas. Sebastián Peaguda, presidente de Asociación Nacional de AFAP (Anafap), dijo que le llamó la atención la exposición de motivos, que "no incluye ninguna mención al problema real de los cincuentones, que es el no reconocimiento total de sus aportes". Según Peaguda, "eso no es conveniente" ya que "debería quedar claro" cuál es la génesis del reclamo.





Fideicomiso

El artículo 9° encomienda al BPS a celebrar un contrato de fideicomiso de administración con un fiduciario autorizado por el Banco Central (BCU). En su artículo 10° agrega que "los activos del fideicomiso podrán estar conformados por valores emitidos por el Estado o instrumentos de Regulación Monetaria del BCU, depósitos a la vista de instituciones financieras, valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito o gobierno extranjeros de muy alta calificación crediticia". La instrumentación de esas opciones será reglamentada por el Poder Ejecutivo con posterioridad.





Para Peaguda, la confirmación de esa herramienta para administrar los fondos de aquellas personas que decidan pasarse al régimen mixto, es de lo más destacado del proyecto. De todos modos, advirtió que "los usuarios dejan de ser propietarios de esos fondos" y que el fideicomiso "lo único que hace es pasarle la plata a cuentagotas y pasa a ser un recurso más del BPS".





Eso que Peaguda ve con preocupación, es motivo de festejo para Ruiz, quien celebró que los recursos vuelvan al BPS y a "la seguridad social solidaria, de donde nunca se tendrían que haber ido".El representante de los trabajadores admitió, sin embargo, que pensaban que la discusión por el fideicomiso iba a ser posterior.





Si bien muchos aspectos se definirán en la reglamentación, "ya se establecieron algunas condiciones", dijo Ruiz, quien añadió que se reunirán este martes en el Secretariado del PIT-CNT para analizar el proyecto y que emitirán un documento con sus impresiones en los días posteriores.





Peaguda aclaró que la redacción de la ley "todavía deja un espacio para que la regulación otorgue más herramientas", en el sentido de explicitar en qué puede invertir o cómo deberá administrarse.





AFAP del BPS

En los últimos días, las AFAP han observado que la creación de un fideicomiso para administrar los fondos es algo bastante similar a lo que hacen las administradoras privadas.





Consultado sobre esa apreciación, Ruiz dijo que "les devuelve la gentileza. Si el Estado puede administrar un fideicomiso, ¿por qué lo tienen que hacer las AFAP?", se preguntó. "¿Por qué el BPS no tiene todo el fondo de ahorro previsional sin cobrar las escandalosas comisiones que cobran las privadas?", insistió Ruiz, recordando que el año pasado las AFAP ganaron US$ 43 millones por ese concepto.





El representante de los trabajadores afirmó que la administración del fideicomiso será "un desafío para demostrar que el Estado puede administrar bien estos recursos y lograr la misma o mejor rentabilidad que las privadas". Ahora será tiempo de que el Parlamento comience a tratar el proyecto para definir si se aprueba tal como está o se la hacen ajustes.





BCU propone igualar tablas de mortalidad

El Banco Central (BCU) remitió un ante proyecto de decreto para actualizar las tablas de mortalidad con las que el Banco de Seguros (BSE) calcula las jubilaciones correspondientes al pilar de ahorro individual, informó Búsqueda en su última edición.

La ley actual establece que se tiene que utilizar una tabla para hombres y otra para mujeres, atendiendo a las diferencias en la esperanza de vida de cada género. Eso hace que una mujer cobre una renta vitalicia inferior a la que cobraría un hombre con el mismo ahorro , porque ese monto se divide entre un número mayor de años.

La actualización de las tablas de mortalidad es un constante reclamo del BSE, dado que la última vez que se cambiaron fue en 1996 y hoy la esperanza de vida se elevó en algo más de 2 años. El aumento de la esperanza de vida hace que la aseguradora estatal esté pagando las prestaciones por más tiempo, lo cual afecta sus números. El representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, dijo a El Observador que esa discriminación siempre fue criticada por el movimiento sindical. "Es una de las tantas críticas que le hacemos al sistema de ahorro. Nunca se atendió y ahora aparentemente están dispuesto a cambiarlo", afirmó Ruiz, quien de todas formas se mostró insatisfecho con ese cambio.





Las claves

* CINCUENTONES. El proyecto de ley abarca a todas las personas que tenían 50 años o más al 1° de abril de 2016.





* DESAFILIACIÓN. Tendrá carácter irrevocable y se formalizará ante el BPS. El organismo deberá asesorar a cada persona, revisando su historia laboral y calculando "una proyección estimativa de las eventuales prestaciones" por uno y otro régimen.

* ESCALONADO. El texto estipula un orden de prioridad por el cual el acceso al beneficio será escalonado por franjas etarias, que tendrán un año para solicitar el asesoramiento. La primera etapa incluirá a las personas que tenían 56 años o más al 1° de abril de 2016. Trascurrido un año, será el turno de las personas que tenían entre 53 y 55 años a esa fecha. Por último, las personas que tenían entre 50 y 52 años a abril de 2016 podrán hacer uso de la opción cuando se cumplan dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

* PLAZO. Una vez que el BPS haga el cálculo correspondiente e informe al usuario, este contará con 90 días para afiliarse. De lo contrario, quedará sin efecto el trámite.

* APORTES. Quienes se desafilien de las AFAP deberán abonar al BPS, sin multas ni recargos, los aportes no realizados correspondientes a las asignaciones computables del tercer nivel previsto en la ley de 1995, es decir, por encima de los $ 15 mil de aquel entonces ($ 148 mil a la fecha). Los afiliados al régimen mixto no realizan aportes por encima de esa cifra, y si se cambian al régimen de transición deberán pagar retroactivamente por el total de sus aportes.

* FIDEICOMISO. Se creará un fideicomiso cuyo beneficiario será el BPS. Allí se volcarán los fondos acumulados en las AFAP y se transferirán semestralmente al BPS a partir del sexto año de estar vigente la ley.









