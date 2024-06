En Sinergia Faro se llevó a cabo una exposición con Ximena Pardiñas

Pardiñas abrió su exposición con un neologismo: autoliderazgo. ¿Qué es? Según explicó, es el primer paso a lograr para ser un buen líder de terceros. Y, conjugando sus aprendizajes con su historia personal, Pardiñas creó un método didáctico y sencillo de explicar las cinco áreas que hay que dominar para lograr ese estado de autoliderazgo. Para ella, cualquiera en una organización con personas a cargo puede ser un líder, pero eso es algo que no se obtiene con un puesto o cargo. Una cosa es ser gerente, otra es liderar. Lo segundo debe venir desde adentro, no se otorga.

Encontrar un propósito. Un buen líder es quien puede verle un sentido a lo que hace, ver un fin y alinear sus acciones con ese fin. Un buen líder no puede hacer las cosas “en piloto automático”.

Conocerse a sí mismo. Pardiñas citó una frase que dice: “Hay tres cosas extremadamente duras, el acero, los diamantes y conocerse a uno mismo.” La arquitecta y socia de Xn cree que quienes logran conocerse a sí mismos pueden alinear lo que ellos ven con lo que la gente ve de ellos y así ponerlo al servicio de sus objetivos y su organización. Pero claro, no es una tarea sencilla.

Desarrollar competencias y actitudes. La tercera área del modelo tiene que ver con esto de desarrollar competencias y actividades. De intentar que los estudios no terminen nunca. “Siempre vamos a tener algo más para aprender, para mejorar. Es algo que es infinito. Porque además la realidad te lo va a pedir, no importa el negocio en el que estés, pero te lo va a pedir en conjunto. Te lo va a pedir tu negocio, te lo vas a pedir tú. Seguir aprendiendo”, explayó.

Tomar decisiones y cambiar. Esta parece ser una obvia: un líder toma decisiones. Pero hay que saber hacerlo en los momentos claves, animarse, saber cuándo irse de los lugares y cuándo cambiar. Contó sobre las veces que tuvo que decidir cambiar el rumbo de su vida: cuando dejó la natación y cuando dejó la arquitectura.

Gestionar sus emociones. “El 10% es lo que te pasa y el 90% es lo que hacés con lo que te pasa”, reflexionó. Y dijo que: “No podés evitar que la tristeza sobrevuele tu cabeza pero sí que anide ahí”. Una persona al frente de un equipo no puede dejar que las emociones lo dominen, lo paralicen o le nublen el juicio.

Bonus: construir vínculos de calidad. Si los cinco pilares anteriores formaban -siendo cada uno un círculo- el símbolo olímpico, este sexto es un círculo que los engloba a todos y los abraza. Porque el construir vínculos de calidad es lo que hace que una persona que se autolidera pase a ser líder para los demás también.

“Están esas cinco, y la sexta tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con tu red, tiene que ver con las personas que te rodean. Porque fíjate que nadie triunfa o falla solo. Cuando yo nadaba, a mí una de las cosas que más me gustaba era la modalidad de solo porque pensaba que todo dependía de mí, y que yo tenía el control, y eso me daba mucha confianza, me daba mucha seguridad”, explica. “Y un día dije: ‘No, pará, yo no me hago sola. Tengo una entrenadora, tengo un compañero, tengo mi familia, tengo el equipador físico, el psicólogo deportivo, la profesora de expresión artística y hasta la persona que nos abre la piscina a las 6 de la mañana’.”, recordó. “Todos tenemos alguien que nos abre la piscina a las 6 de la mañana y hace posible lo que hacemos. Entonces, construir y cultivar estos vínculos, esa credibilidad y confianza en los demás es clave aún cuando estamos trabajando nosotros mismos. Entender que somos parte de una red y que nosotros estamos dando algo y que estamos recibiendo algo también. Entonces, la sexta de las áreas en las que completa el modelo tiene que ver con esto de construir vínculos de calidad, con entender que no estamos solos, que somos parte de algo más grande”.

La niña que soñaba con ser nadadora descubrió en el camino lo que la hacía una líder valiosa. “Nunca llegué a ir a las Olimpiadas, pero no importa. Creo que ese sueño le dio sentido a todo lo que sí pasé. Creo que llegué más lejos porque me animé a soñar en grande”.

