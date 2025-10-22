Porcelanosa, líder en materiales para la construcción, ya marca tendencia en Uruguay: lo que vas a encontrar en su impactante showroom

Con más de 50 años de trayectoria y presencia en 150 países, Porcelanosa aterrizó en Uruguay en agosto del año pasado con una propuesta que combina diseño, innovación y funcionalidad. Su primer showroom en el país invita a descubrir un universo de materiales, texturas y soluciones integrales para proyectos arquitectónicos y de interiorismo que buscan diferenciarse por estilo y calidad.

El showroom, ubicado en el complejo Car One Center sobre la ruta Interbalnearia y camino de los Horneros, se posiciona como un punto clave para profesionales del diseño y la construcción

Con una superficie de 500 metros cuadrados y más de 500 productos en exposición , el local reúne materiales, texturas y acabados de las siete fábricas que integran Porcelanosa Grupo, brindando una experiencia completa para quienes buscan combinar innovación, estética y funcionalidad.

“En Porcelanosa podés encontrar absolutamente de todo. Somos la única empresa en el mundo que fabrica desde pisos hasta muebles, griferías o piedras naturales . Todo para la construcción”, explicó Martín Curzio , Gerente de Negocio de Porcelanosa en Uruguay.

La experiencia del cliente es fundamental. Ofrecemos productos con diseños exclusivos y personalizables para cada vivienda o proyecto. Porcelanosa es el nuevo estándar de calidad en Uruguay.

DSC00739 Martín Curzio, gerente de negocio de Porcelanosa en Uruguay.

Fundada hace más de 50 años en Villarreal, España, la compañía se consolidó como una marca de tendencia global, presente en 150 países y con más de 1.000 tiendas en el mundo. Su llegada al país se concretó de la mano de Grupo One, con una inversión inicial de dos millones de dólares, y ya se proyecta una segunda tienda en Punta del Este.

El showroom cuenta con 24 ambientes de exposición que recrean diferentes espacios y permiten visualizar aplicaciones reales de los materiales. Allí se presentan también las últimas soluciones técnicas, como sistemas para piscinas sin rejillas visibles, una de las innovaciones que la marca impulsa de cara al verano.

Porcelanosa marca tendencia a nivel mundial. En Uruguay estamos siendo muy fuertes con productos que no hay en plaza y que solo nosotros tenemos

Con este primer paso, Porcelanosa suma a Uruguay a su red global de espacios donde el diseño, la tecnología y la sostenibilidad se unen para transformar la manera de concebir la arquitectura contemporánea.

El local está abierto todos los días de 10 a 19 horas, y ofrece atención personalizada para profesionales y público en general.