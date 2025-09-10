Un debut histórico: una marca se estrena en el segmento de las pickups con un modelo dominante y moderno

Chery continúa consolidando su crecimiento en Uruguay de la mano de Grupo Fidocar con el lanzamiento de Himla , su primera pick-up. Con este modelo, la marca ingresa a un nuevo segmento y lo hace con una propuesta robusta, versátil y pensada para responder a las demandas productivas del día a día.

El arribo de Himla marca también un hito para Fidocar , al convertirse en la primera pick-up doble cabina de su historia . Este lanzamiento refleja el compromiso del Grupo con la innovación y el crecimiento sostenido, reafirmando su propósito de brindar soluciones de movilidad cada vez más completas y alineadas a las necesidades de sus clientes .

Con diseño moderno y una estructura robusta, el modelo se presenta en tres versiones: 4x2 manual , 4x4 manual (6 velocidades) y 4x4 automática (8 velocidades), ofreciendo una gama completa y versátil. Equipada con motorización turbo 2.3L diesel Euro V, alcanza 161 HP, garantizando fuerza y rendimiento sin comprometer el consumo.

La pick up está lista para el trabajo pesado. Su capacidad de carga alcanza los 625 kg, más que suficiente para tareas comerciales, oficios o actividades recreativas. Puede remolcar hasta 3.000 kg con freno y cuenta con altura elevada y neumáticos de alto perfil que se adaptan al terreno que sea.

En cuanto a seguridad, cuenta con 7 airbags de serie, faros antiniebla traseros, discos de freno integral, control de estabilidad y tracción, y cámara trasera con sensor de estacionamiento, entre otras ventajas.

“La llegada de Himla marca un verdadero hito para Chery en Uruguay. Se trata de una pick up que combina la fuerza y capacidad que exige el segmento con la comodidad -con cabina amplia para 5 personas- y seguridad que los clientes ya asocian a nuestra marca, sumando además el respaldo y servicio de Fidocar", afirmó Marcelo Kurlander, Gerente Comercial de Chery.

Estamos convencidos de que será un modelo estratégico para ampliar nuestra presencia en el mercado local y, al mismo tiempo, un punto de inflexión en la historia de Fidocar, que ingresa con paso firme a un nuevo segmento

Himla llega con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros y el respaldo de Fidocar, que sigue confirmando su expansión y reafirmando su compromiso con una movilidad sostenible centrada en las personas.