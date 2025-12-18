Dólar
Carper consolida su liderazgo en Uruguay con el máximo reconocimiento de General Motors

Carper fue distinguido nuevamente por General Motors al alcanzar la categoría “A” e integrando el Club del Presidente, siendo el único concesionario Chevrolet en Uruguay en lograrlo

18 de diciembre 2025 - 17:20hs
WhatsApp Image 2025-12-18 at 16.26.08
WhatsApp Image 2025-12-18 at 16.22.27

Carper volvió a alcanzar la máxima calificación otorgada por General Motors a un Concesionario Chevrolet, logrando la categoría “A”, e integrando el selecto Club del Presidente.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 16.26.07

El reconocimiento destaca un desempeño sostenido en ventas, calidad de servicio y satisfacción del cliente, posicionando al concesionario como el único representante de Chevrolet en Uruguay en alcanzar estos niveles.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 16.22.27

Al respecto, la directora comercial de Carper, Magdalena Pereira, señaló que volver a acceder a este nivel de reconocimiento confirma un trabajo sostenido en el tiempo, basado en la calidad, la gestión profesional y el foco permanente en la experiencia del cliente.

Esta distinción nos genera orgullo, pero también una gran responsabilidad. Gracias a nuestro equipo por el compromiso y esfuerzo diario. Y gracias también a nuestros clientes por su confianza y preferencia Esta distinción nos genera orgullo, pero también una gran responsabilidad. Gracias a nuestro equipo por el compromiso y esfuerzo diario. Y gracias también a nuestros clientes por su confianza y preferencia

Carper reafirma su posición como referente en Uruguay, transformando su sólida gestión en la confianza y experiencia que cada cliente de Chevrolet merece.

