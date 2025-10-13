BCU inscribe a CASH en el registro de empresas administradoras de créditos de mayores activos

El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió incorporar a Cash S.A. al registro de las administradoras de crédito de mayores activos, un reconocimiento que refleja su crecimiento sostenido, solidez operativa y compromiso con la inclusión financiera.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Esta inscripción marca la concreción de un objetivo estratégico trazado por la Dirección de la empresa, orientado a ampliar su alcance y ofrecer más y mejores soluciones financieras a sus clientes.

Con 28 años de presencia en el mercado uruguayo, Cash creció de forma sostenida, acercando servicios financieros a personas de todo el país. Actualmente emplea a más de 400 colaboradores y cuenta con una red de 50 sucursales, lo que le permite mantener la cercanía y calidez que distinguen su atención.