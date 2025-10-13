Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
muy nuboso
Martes:
Mín  15°
Máx  19°

Siguenos en:

BCU inscribe a CASH en el registro de empresas administradoras de créditos de mayores activos

Una empresa uruguaya fue incorporada al registro de las principales administradoras de crédito del país, un reconocimiento del Banco Central del Uruguay que marca un hito en su crecimiento

13 de octubre 2025 - 15:53hs
WhatsApp Image 2025-10-10 at 12.34.59

El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió incorporar a Cash S.A. al registro de las administradoras de crédito de mayores activos, un reconocimiento que refleja su crecimiento sostenido, solidez operativa y compromiso con la inclusión financiera.

Esta inscripción marca la concreción de un objetivo estratégico trazado por la Dirección de la empresa, orientado a ampliar su alcance y ofrecer más y mejores soluciones financieras a sus clientes.

Con 28 años de presencia en el mercado uruguayo, Cash creció de forma sostenida, acercando servicios financieros a personas de todo el país. Actualmente emplea a más de 400 colaboradores y cuenta con una red de 50 sucursales, lo que le permite mantener la cercanía y calidez que distinguen su atención.

La decisión del BCU constituye un hito en el camino de crecimiento de la compañía y refuerza su compromiso de seguir generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de sus clientes.

Las más leídas

CEO regional dice que sube la demanda de educación premium.
EDUCACIÓN

Grupo extranjero compra a histórico colegio privado de Uruguay: los motivos y la apuesta

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

Ignacio Laquintana
AMISTOSO

Uruguay vs Uzbekistán: día, hora y dónde ver a la celeste en el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

BHU
ATAQUE

Ciberataque al BHU: los criminales cumplieron su amenaza y filtraron parte de los 700 GB de información

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar