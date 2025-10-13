El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió incorporar a Cash S.A. al registro de las administradoras de crédito de mayores activos, un reconocimiento que refleja su crecimiento sostenido, solidez operativa y compromiso con la inclusión financiera.
BCU inscribe a CASH en el registro de empresas administradoras de créditos de mayores activos
