Celebración de los 80 años de la Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya en el Teatro Solís

Daniel Pommies de Valmont, Ma Eugenia Rodríguez, Álvaro Borghi, Carolina Bellenda, Guzmán Etcheverry, Bruno Bertolotti.

El pasado 27 de agosto, la Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya celebró su 80° aniversario con un evento en el Teatro Solís que reunió a autoridades, empresarios y socios, reafirmando ocho décadas de trabajo en el fortalecimiento de los vínculos comerciales, culturales y de amistad entre Suiza y Uruguay.

La ceremonia contó con el apoyo de la Embajada Suiza en Uruguay y la presencia del Embajador de Suiza en Uruguay, Sr. Álvaro Borghi, y representantes del sector empresarial y diplomático. Durante el acto, la presidenta de la Cámara, Sra. Carolina Bellenda, destacó el apoyo histórico de la Embajada de Suiza y la alianza estratégica con Switzerland Global Enterprise (SGE), así como el compromiso de las empresas socias y los socios individuales, verdaderos pilares de la institución.

En su discurso también destacó “el vínculo comercial histórico que une a Suiza y Uruguay. Las empresas suizas han confiado en Uruguay como destino para sus inversiones en sectores estratégicos como los servicios financieros, la industria de alimentos, la química y farmacéutica, la logística, la tecnología, entre otras tantas".

Hoy, Suiza se ubica entre los 5 principales inversores en Uruguay, con una presencia estable, generadora de empleo calificado y comprometida con las buenas prácticas empresariales. Lazos que se han enriquecido con colaboraciones académicas, intercambios educativos y valores compartidos: innovación, calidad, fiablidad y sostenibilidad