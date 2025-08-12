Así podés recrear fotos antiguas en video con la IA de Elon Musk

Elon Musk presentó Grok Imagine, una herramienta de inteligencia artificial que convierte fotos en videoclips breves con sonido. La función está integrada en el chatbot Grok.
Para recrear una imagen, el usuario debe subir la foto, presionar “Imaginar” y luego seleccionar el icono para añadirla. El sistema procesa el material en segundos.
En aproximadamente seis segundos, la imagen se convierte en un breve video que simula movimiento. En general, las facciones faciales pueden sufrir deformaciones.
Grok Imagine crea, además, imágenes a partir de texto y las transforma en videos cortos de entre 6 y 15 segundos. El formato recuerda a Vine, según Musk, un “AI Vine” renovado.
La herramienta surge en un contexto competitivo, tras el lanzamiento de GPT-5, ampliando el catálogo de generadores de contenido visual en el mercado.