Así podés recrear fotos antiguas en video con la IA de Elon Musk

Elon Musk presentó Grok Imagine, una herramienta de inteligencia artificial que convierte fotos en videoclips breves con sonido. La función está integrada en el chatbot Grok.

Para recrear una imagen, el usuario debe subir la foto, presionar “Imaginar” y luego seleccionar el icono para añadirla. El sistema procesa el material en segundos.

All you need to do is download the Grok app to bring family photos to life! https://t.co/gI2rWaGnmU — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

I only know my mother from photos because she passed away when I was born, and I'd never seen her on video. I felt very emotional today. Grok Imagine gave me this gift pic.twitter.com/8um5npFsPy — Marisol (@mari_penaranda1) August 11, 2025

En aproximadamente seis segundos, la imagen se convierte en un breve video que simula movimiento. En general, las facciones faciales pueden sufrir deformaciones.

Grok Imagine crea, además, imágenes a partir de texto y las transforma en videos cortos de entre 6 y 15 segundos. El formato recuerda a Vine, según Musk, un “AI Vine” renovado.

La herramienta surge en un contexto competitivo, tras el lanzamiento de GPT-5, ampliando el catálogo de generadores de contenido visual en el mercado.