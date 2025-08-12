Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Miércoles:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Así podés recrear fotos antiguas en video con la IA de Elon Musk

Con solo subir una imagen y unos clics, la IA de Musk recrea movimientos, pero con posibles distorsiones

12 de agosto 2025 - 11:19hs
image

Elon Musk presentó Grok Imagine, una herramienta de inteligencia artificial que convierte fotos en videoclips breves con sonido. La función está integrada en el chatbot Grok.

Para recrear una imagen, el usuario debe subir la foto, presionar “Imaginar” y luego seleccionar el icono para añadirla. El sistema procesa el material en segundos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/1955127171908767770&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mari_penaranda1/status/1955001457725542513&partner=&hide_thread=false

En aproximadamente seis segundos, la imagen se convierte en un breve video que simula movimiento. En general, las facciones faciales pueden sufrir deformaciones.

Más noticias
grok y el contenido picante: la ia de elon musk prepara una nueva funcion que genera desnudos falsos
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Grok y el contenido "picante": la IA de Elon Musk prepara una nueva función que genera desnudos falsos

el modelo grok 4, la ia de elon musk, ahora es gratis para todos los usuarios
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El modelo Grok 4, la IA de Elon Musk, ahora es gratis para todos los usuarios

Grok Imagine crea, además, imágenes a partir de texto y las transforma en videos cortos de entre 6 y 15 segundos. El formato recuerda a Vine, según Musk, un “AI Vine” renovado.

La herramienta surge en un contexto competitivo, tras el lanzamiento de GPT-5, ampliando el catálogo de generadores de contenido visual en el mercado.

Temas:

Elon Musk Inteligencia Artificial

Seguí leyendo

Las más leídas

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
CANELONES

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Archivo
SINDICALES

Paro general del PIT-CNT este martes: estos son, uno a uno, los servicios que se verán afectados

Llamado laboral en el Ministerio de Salud Pública
OPORTUNIDAD

MSP abrió un llamado laboral para cubrir 18 plazas con sueldo de hasta $ 600.000 anuales por 20 horas semanales

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos