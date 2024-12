Google lanza Gemini 2.0: la IA que ve lo que hacés y te asiste en tiempo real

El gigante informático lanzó Project Astra, un asistente digital para teléfonos inteligentes que puede entender fotos, videos y texto, así como comandos verbales -los usuarios podrán incluso mezclar idiomas a mitad de una conversación- y cuya gran novedad es que tiene "memoria". La tecnología es capaz de recordar hasta 10 minutos de la conversación actual.

Aquellos que tengan acceso pueden comenzar a explorar sus capacidades a través de Google AI Studio, donde se ofrecen tres modalidades principales:

Estas funcionalidades son un avance hacia asistentes inteligentes capaces de interpretar información visual y adaptarse a necesidades complejas en tiempo real.

"Hemos mejorado la capacidad del Proyecto Astra para recordar cosas. Ahora tiene hasta 10 minutos de memoria en sesión y también puede recordar conversaciones que se hayan tenido con él en el pasado, para que se pueda conseguir una experiencia personalizada más útil", ha comentado a la prensa Bibo Xu, gerente principal de productos de Google DeepMind para el Proyecto Astra.

En redes sociales, algunos usuarios han comenzado a compartir sus primeras pruebas con Gemini 2.0. Por ejemplo, un usuario mostró cómo la IA lo ayudó en tiempo real a comprender un texto de una investigación académica, desglosando información compleja en puntos más claros.

Otro usuario demostró cómo el sistema pudo identificar elementos de un video para ofrecer contextos adicionales y explicaciones sobre lo que estaba viendo. Estas experiencias iniciales reflejan el potencial de Gemini 2.0, aunque también revelan limitaciones en tareas más específicas.

En una prueba realizada por El Observador, se constató que Gemini 2.0 puede entender conceptos básicos sobre lo que observa, como reconocer elementos o responder preguntas simples. Sin embargo, mostró dificultades en tareas más complejas: por ejemplo, al intentar identificar la nacionalidad de una marca basada en su logotipo, cometió errores.

Desde Google, subieron videos mostrando cómo puede ayudar a los usuarios en la vida cotidiana (puede asesorar en tiempo real cómo mejorar una receta que está haciendo en vivo analizando lo que está cocinando), o también ayudarlo en un videojuego para emplear otras estrategias. Abajo los videos:

