Club Atlético Olimpia: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La Comisión Directiva del Club Atlético Olimpia, convoca a la Asamblea General Extraordinaria (artículo 26 literal “a”) para el día 24 de noviembre de 2025 a la hora 19.00, en Garzón 1923, a efectos de tratar el siguiente asunto:
ÚNICO PUNTO: Aprobación de nuevos procedimientos de modificación del texto estatutario.
La Asamblea resolverá de acuerdo a las facultades que otorga la Ley Nº 12.771 “REFORMA DE ESTATUTOS DE LAS ASOCIACIONES CIVILES Y COOPERATIVAS” del 6 de setiembre de 1960.