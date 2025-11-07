Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Sábado:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ COMUNICADO

Club Atlético Olimpia: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

7 de noviembre 2025 - 9:24hs
Imagen de WhatsApp 2024-04-24 a las 13.41.04_5feef05d

Club Atlético Olimpia

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva del Club Atlético Olimpia, convoca a la Asamblea General Extraordinaria (artículo 26 literal “a”) para el día 24 de noviembre de 2025 a la hora 19.00, en Garzón 1923, a efectos de tratar el siguiente asunto:

ÚNICO PUNTO: Aprobación de nuevos procedimientos de modificación del texto estatutario.

La Asamblea resolverá de acuerdo a las facultades que otorga la Ley Nº 12.771 “REFORMA DE ESTATUTOS DE LAS ASOCIACIONES CIVILES Y COOPERATIVAS” del 6 de setiembre de 1960.

Las más leídas

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DERECHOS DE TV

La jugada maestra de Tenfield: apuesta al streaming, no ofertó el cable y observa cómo se mueve ese sublote; salieron a escena tres rivales de peso, Torneos-Directv, Mediapro y Telecom

Raúl Sendic junto a los abogados Ignacio Durán (izquierda) y Gumer Pérez (derecha)
DEFENSA DE SENDIC

Abogado Gúmer Pérez "indignado" con exsocio Ignacio Durán por "violar el secreto profesional" al hablar de la defensa de Sendic

Alonso explica cómo seguirá el evento tras el final de la apertura de sobres
DERECHOS DE TV

La AUF recibió 17 propuestas de 13 empresas en la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo: Tenfield va por los tres bloques

Diego García
PEÑAROL

Secretaría de Género de Peñarol pidió que se le rescinda contrato a Diego García o sea separado del plantel por su causa de abuso sexual: mirá lo que definió el consejo directivo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar