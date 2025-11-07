Comida y música al aire libre: lo que te espera en el primer festival de La Tahona

Este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, Campo de La Tahona invita a disfrutar de una variedad de propuestas gastronómicas, sabores y variadas actividades en un entorno único, rodeados de paisajes autóctonos, naturaleza y aires de campo. El festival es de entrada libre y estará abierto al público, ambos días de 11:00 a 23:00h.
Habrá más de 25 expositores en los sectores de cocineros, food trucks y mercado, entre los que se destacan Franca, Mulligan, Sabores de México, Flora, Hormona Fuego, BrotHaus, Botánico, Keto Food by María, Fainá&Co, Estación Solger Shawarma, A la Par, Zona058, Hakuna, La Nueva Roma, A Casa Mia Arancini, Tu Deleite Empanadas, Bar Arocena, Mery Bernardi, Rancho Kiaora, y Le Maple Leaf, entre otros.
Además de las propuestas gastronómicas, Mesas de La Tahona apuesta a una fuerte propuesta musical con variedad de bandas y DJ´s para ambientar este festival a cielo abierto. Luciano Supervielle, Martín Buscaglia, Croupier Funk, Roque Bellini, Zingabeat, Pati Wolf, Catadores de Gazpacho, Piero y Horacio, Vale Lestido, Trío de Jazz, Diego Maciel y el Negro Apagón serán algunos de los nombres aparecen en el line up de artistas.
Los más chicos también tendrán opciones para divertirse: talleres en la huerta, paseos en tractor, juegos gigantes, mini golf, shows de magia, contacto con animales de granja, y actividades ecuestres de la mano del CECADE La Tahona, entre varias otras.
Con entrada libre y una amplia propuesta para todas las edades, Mesas de La Tahona se posiciona como una nueva cita en el calendario gastronómico y cultural del país, consolidando a Campo de La Tahona como un punto de encuentro entre el campo, la cocina y la música.