Cómo es el nuevo híbrido de MG que sacude el mercado uruguayo: potencia récord y precio

El mercado automotor uruguayo suma una propuesta inédita dentro del segmento de los hatchbacks compactos. El Grupo Eximar, representante oficial de MG Motor en Uruguay, presentó el nuevo MG3 Hybrid+, un modelo que apuesta por tecnología híbrida avanzada, alto rendimiento y bajo consumo , marcando un punto de inflexión en su categoría.

El lanzamiento oficial se realizó el jueves pasado en el hub que el importador posee en Avenida Italia y Patagonia, en Punta del Este, como parte de una estrategia de renovación integral de la marca en el país.

El MG3 Hybrid+ se posiciona como el único modelo de su segmento con un sistema 100% híbrido, sin necesidad de enchufe, una característica clave para el uso cotidiano. Su tecnología Hybrid+ permite circular en modo totalmente eléctrico en entornos urbanos, optimizando el consumo y reduciendo el uso de combustible.

Con un consumo promedio de 4,4 litros cada 100 kilómetros , el modelo alcanza una autonomía superior a los 600 kilómetros con un tanque de apenas 36 litros, un diferencial relevante para el mercado local, donde la eficiencia y el costo de uso son factores decisivos.

“Estamos frente a un lanzamiento único, un nicho que no existía en Uruguay dentro del segmento hatchback”, destacó Federico Mayora, gerente de Operaciones de Eximar en Uruguay. “Es un pure hybrid, un híbrido de verdad, con una batería que se recarga sola y permite conducir en forma eléctrica en ciudad”, explicó.

DSC09972 Federico Mayora, gerente de Operaciones de Eximar Uruguay. Foto: Joaquín Ormando.

Performance líder en su segmento

Además de su eficiencia, el MG3 Hybrid+ se destaca por su rendimiento dinámico. Con una potencia combinada de 191 caballos, se convierte en el hatch más potente de su categoría, alcanzando una aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos.

Estas prestaciones se combinan con una propuesta comercial especialmente atractiva para el mercado local. El MG3 Hybrid+ llega al país con un precio de USD 24.900, posicionándose como una de las opciones más competitivas del segmento por nivel de equipamiento, tecnología y rendimiento, dentro de un rango de valores poco habitual para un híbrido de estas características.

“Es un auto con una posición de manejo fantástica, un volante deportivo y un comportamiento dinámico que realmente me sorprendió”, señaló Mayora. “Es un auto que va a dar que hablar”, añadió.

foto 1 Foto: Joaquín Ormando.

DSC09953 Foto: Joaquín Ormando.

Tecnología y seguridad de serie

El equipamiento tecnológico es otro de los puntos fuertes del MG3 Hybrid+. Incorpora una pantalla central táctil de 10,25 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, además de un completo paquete de asistencias a la conducción.

foto 3 Foto: Joaquín Ormando.

En materia de seguridad, el modelo cuenta con 6 airbags y sistemas ADAS de serie, entre ellos Control de Crucero Adaptativo, Frenado de Emergencia Autónomo, Asistente de Mantenimiento de Carril, Advertencia de Colisión Frontal y Asistente de Tráfico, entre otros. Además, obtuvo una calificación de 4 estrellas en Euro NCAP, reforzando el compromiso de MG con la seguridad activa y pasiva.

Una nueva etapa para MG en Uruguay

Para Eximar, el lanzamiento del MG3 Hybrid+ representa un paso estratégico dentro del posicionamiento de la marca en el país. “Tenemos mucha confianza en este vehículo y estimamos que va a ser líder de su sector”, afirmó Mayora. El ejecutivo también destacó que Uruguay lo recibe casi en simultáneo con Argentina, lo que fortalece la propuesta de servicio y respaldo regional, junto a una garantía de seis años.

“MG es una marca a la que apostamos mucho. Estamos en un descubrimiento diario del producto y este es solo el comienzo: este año habrá muchas más sorpresas”, concluyó Mayora.