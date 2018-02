Cómo operan los principales países del mundo con el comercio internacional

Estados Unidos

Estados Unidos, las alianzas comerciales y cómo actúan los principales jugadores mundiales en ese rubro.Se ha alejado del tratado del Trans Pacífico (TPP), ha criticado el Nafta que lo une a México y Canadá y espera reemplazar un acuerdo general con la UE por alianzas comerciales bilaterales.Aprovechó la salida de escena de Estados Unidos para apuntalar su programa "Un cinturón, un camino", que no es tanto un acuerdo económico sino más bien un proyecto de Xi Jinping para unir Asia del Este con Europa vía el océano Índico y Asia Central. Japón se sumaría a la iniciativa, y Europa espera con ganas.La tercera economía más grande del mundo tiene además en puerta un gran tratado con Europa que fue anunciado tras el encuentro del G-20 semanas atrás. Japón quiere vender más autos en Europa, y la Unión Europea quiere vender más comida en el país asiático.La prueba de que el bloque ha recuperado la fuerza no solo está en los encuentros entre países, sino en las alianzas que se realizaron con diferentes países como Canadá o Japón, más allá del brexit A pesar de las reticencias de su líder, Narendra Modi, es apenas uno de los dieciseis países asiáticos que planean sumarse al acuerdo RCEP, la alternativa de china al TPP originada ante la propuesta estadounidense y que ahora, con la desaparición del TPP, deja a otros países más interesados en sumarse.La administración de Justin Trudeau tiene pronto un acuerdo a gran escala con Europa, al que solo le faltan flecos por resolver, y que eliminará el 99% de las tarifas al comercio entre ese país y el bloque europeo.Fue de algún modo el "pionero" en salir de la integración económica europea al votar por el brexit. Sin embargo, al proceso de salida aún le queda tiempo, y hasta entonces no podrá firmar acuerdos bilaterales por separado.Donald Trump quiere concretar un acuerdo de esta naturaleza con el Reino Unido desde que asumió la presidencia estadounidense.Es uno de los aliados naturales de EEUU.Sin embargo, la promesa de Trump de reescribir el acuerdo de libre comercio entre ambos países, que funciona desde 2012, puede reposicionar a otra de las mayores economías del mundo hacia otros horizontes, ahora que la región está convulsionada por las acciones de Kim Jong-un en el Norte.