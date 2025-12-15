Cómo ORT busca "hackear" la linealidad educativa para diferenciar profesionales en la era de la IA

Sabrina Bianchi, directora del Servicio de Graduados y referente de la Escuela de Posgrados en Comunicación y Diseño.

En un mundo laboral marcado por la irrupción de la inteligencia artificial —especialmente la generativa—, la Universidad ORT Uruguay está reconfigurando sus posgrados en comunicación, creatividad y diseño para formar profesionales capaces de pensar distinto.

Sabrina Bianchi, directora del Servicio de Graduados y referente de la Escuela de Posgrados en Comunicación y Diseño, explica que el desafío hoy no es solo incorporar nuevas tecnologías, sino aprender a combinar inteligencias.

Ese punto de partida llevó a ORT a revisar “todas las asignaturas” y elaborar nuevos planes de estudio basados en buenas prácticas que surgen de la “suma de inteligencias” . La pregunta central es qué hacer con el tiempo que ahora liberan las máquinas, y cómo redirigirlo hacia capacidades humanas más estratégicas: creatividad, imaginación, diseño de futuros y pensamiento crítico.

Para Bianchi, los modelos educativos clásicos encasillaron a las personas en recorridos lineales : “Sos de números o sos de letras”. Pero la era de la IA exige exactamente lo contrario : talentos híbridos. “Hoy, para pensar de manera diferencial, tenemos que ser de números y letras a la vez” , afirma.

Por eso, los posgrados —en especial el Máster en Creatividad e Innovación— mezclan ingenieros, contadores, economistas, comunicadores, diseñadores, psicólogos y sociólogos en equipos multidisciplinarios que trabajan sobre problemas complejos. Esa convivencia entre perfiles tan distintos suele generar momentos de incomodidad, pero también descubrimientos inesperados.

Bianchi lo resume así: una contadora diseñando un metaverso o un diseñador aprendiendo a “bajar de los post-it al Excel” para volver sostenibles sus ideas. Esas experiencias, asegura, sorprenden incluso a los propios estudiantes, que descubren capacidades que sus carreras lineales nunca habían activado.

Activar nuevas zonas del cerebro y ampliar la vida útil de las ideas

La creatividad no es solo un diferencial profesional, también es salud. “Cuando aprendemos cosas distintas estamos expandiendo hasta la vida útil de nuestros cerebros”, dice Bianchi. Al imaginar, combinar o resolver problemas, se activan zonas asociadas a la neuroplasticidad, se reduce el estrés y se fortalece la motivación. El efecto se multiplica cuando el aprendizaje ocurre con personas que piensan distinto.

Desde ORT, esto se trabaja a través del diseño de futuros, construir escenarios posibles a diez años y pensar caminos para llegar al más deseable. Ese ejercicio se vuelve especialmente potente cuando, en una misma mesa, conviven una médica infantil, un arquitecto, un ingeniero, un comunicador o un científico social.

Docentes “rara avis”: cerebros híbridos para enseñar a hibridar

La apuesta requiere docentes capaces de guiar ese cruce de mundos. Y Bianchi los define como “rara avis”: profesionales con trayectorias exóticas, que combinan habilidades hard y soft sin pedir permiso a la tradición. Ingenieros con formación en psicología y teatro; comunicadores que trabajan con blockchain; artistas digitales que diseñan planes de marketing; científicos volcados a la innovación social. Varios de los premios de excelencia docente de la Escuela de Posgrados han salido justamente de ese plantel.

Más propósito que currículum

Los estudiantes que llegan a estos programas no buscan simplemente un ascenso. Llegan con un propósito. Desde un ingeniero que quiere usar creatividad y tecnología para mejorar la calidad de vida de niños en el mundo —hoy trabajando en Unicef— hasta profesionales como Carolina Dovat, que aplicó lo aprendido para construir una casa sostenible que luego ganó el premio nacional de sostenibilidad. O una médica psiquiatra infantil que quiere comunicar de forma más creativa la importancia de la salud mental.

Son historias que, según Bianchi, revelan que el verdadero diferencial está en la capacidad de cada uno para desafiar sus propios límites.

Lo que ORT ofrece es que no te conformes con el tránsito tradicional. Que cuestiones, que interpeles, que desafíes tus áreas de conocimiento. Que seas creativo en la construcción de tu propio conocimiento

En un mercado donde las máquinas ya hacen cada vez más, la apuesta de ORT parece clara: formar personas capaces de hacer lo que ninguna máquina puede.