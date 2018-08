Con reclamos de renovación, el FA sale al encuentro de la militancia

El 25 de agosto es un día marcado en el calendario de cualquier frenteamplista. Además de ser el Día de la Declaratoria de la Independencia, el partido de gobierno aprovecha el feriado para celebrar el Día del Comité de Base y los dirigentes salen al encuentro de los militantes en los distintos lugares de reunión en los barrios. Y a poco más de un año de las elecciones nacionales y en la previa de un congreso que definirá el programa electoral, el Día del Comité de Base es un momento clave de convocatoria.





Sobre el rol que jugaron y la importancia de los comités de base en el Frente Amplio desde su fundación nadie tiene ninguna duda. Sin embargo, algunos dirigentes oficialistas reclaman una renovación tanto en las herramientas que se utilizan para las discusiones políticas como de la estructura del partido.





La última vez que este tema estuvo sobre la mesa fue cuando el Plenario Nacional debatió sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile y las bases lograron bloquear la aprobación del acuerdo a pesar de que entre los sectores había una opinión mayoritariamente favorable. Finalmente el Plenario dio luz verde al TLC pero la discusión quedó en el aire.





"Tenemos que aggiornarnos a las nuevas tecnologías que son otras trincheras de militancia en las que el Frente Amplio tiene que tener capacidad de canalización de la opinión de la ciudadanía", dijo a El Observador el diputado oficialista, José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay). El oficialismo intentó en algún momento generar espacios de discusión virtual pero no tuvieron éxito y quedaron por el camino. La creación del portal faro.frenteamplio.uy fue una intención en ese sentido pero la última actividad registrada en esa web es de abril de 2017.





El propio presidente Tabaré Vázquez había expresado, durante la campaña electoral de 2014, que la renovación ideológica del Frente Amplio incluía la creación de comités virtuales donde no solo los que más militaban tuvieran una gran influencia. "Se pueden perfectamente armar comunidades de frenteamplistas que funcionen como comités de base virtuales. Cualquiera se anota, allí se hacen los debates y se puede verificar los participantes incluso para la toma de decisiones. Es una idea a promover que iría de la mano de la reforma ideológica", dijo Vázquez a El Observador durante la última campaña.

Incluso, un año antes, hubo una propuesta que surgió desde las bases para concretar la idea con el objetivo de acercar a los militantes "desencantados de las actuales estructuras, así como a una juventud que encuentra en las nuevas formas de comunicación su ámbito natural de expresión". Pero nunca se concretó.









Para el diputado del MPP, Daniel Caggiani, los avances tecnológicos "conspiran" contra "el funcionamiento orgánico de instituciones arcaicas" como son los partidos políticos. El legislador entiende que "las nuevas tecnologías" y la "relevancia" de la actividad no presencial hace que los comités de base pierdan centralidad en el quehacer cotidiano de la fuerza política.





De todas formas, entiende que el oficialismo ha renovado su estructura cada vez que ha discutido al respecto y destacó que la vida orgánica es una de las fortalezas del partido de gobierno.





La ministra de Turismo, Liliám Kechichián, también reclamó un cambio en el modelo operativo de los comités porque "el mundo ha cambiado". "Se tienen que plantear salir afuera a buscar a los que no van", dijo aunque reconoció que este espacio ya no tiene "el dinamismo que tenía en otras épocas".





"La estructura del Frente Amplio hoy, especialmente en su congreso que es de comité de bases, tiene una falta de presencia de los partidos", dijo la ministra a El Observador y agregó que una renovación de la estructura tiene que ser parte de lo que el FA se proponga en su mirada de trabajo en el territorio. Kechichián, que se siente "hija de los comité de base", aseguró que es necesario un "trabajo más profundo" de los comité en sus zonas de actuación.





Para la senadora Mónica Xavier (Partido Socialista) este 25 de agosto es una oportunidad para convocar "a quienes hoy no están militando" y también para plantearse la pregunta de si la estructura del Frente Amplio se adapta a la realidad actual. De todas formas, aseguró que la discusión respecto a la estructura no debe darse en función de una votación particular como fue la del TLC con Chile sino realizar un cuestionamiento más general.





Más allá de la renovación de este espacio, todos coinciden en que los comité de base son la referencia territorial de los frenteamplistas y que la discusión cara a cara es insustituible. "Es eso que le da a los frenteamplistas el espacio para aportar y discutir. Es insustituible", dijo la vicepresidenta del FA y representante de las bases de Montevideo, Verónica Piñeiro.





La dirigente entiende que las propuestas de crear comités virtuales no son son contradictorias con el funcionamiento actual de los comités que no dejan de ser referencias en los distintos barrios de la capital y también en el interior del país. De todas formas, aseguró que "todo lo que apoye el intercambio y la discusión" es positivo para el oficialismo.





Precandidatos de recorrida El Día del Comité de Base es un momento de encuentro entre la militancia frenteamplista y los dirigentes partidarios. Y a un año de las elecciones nacionales cada paso que dan los posibles precandidatos de la fuerza política se mira con lupa electoral. Tanto el intendente de Montevideo, Daniel Martinez, como los minsitros Ernesto Murro (Trabajo) y Carolina Cosse (Industria) estarán recorriendo distintos comités de base. Martínez y Cosse estarán juntos en dos comités del Parque Rodo y también en un encuentro en La Huella de Seregni mientras que Murro estará en La Teja y en el Parque Batlle, entre otros lugares.





Sendic en la agenda

Un protagonista del Día del Comité de Base del año pasado fue el exvicepresidente Raúl Sendic quien aprovechó la instancia para defenderse de las acusaciones que ya lo tenían contra las cuerdas y que derivaron en su renuncia pocos días después, cuando se realizó el planeario del Frente Amplio el 9 de setiembre. Este sábado Sendic, que intenta recomponer su grupo político y anunció que encabezará una lista al Senado, se sumará al menú que tendrán los militantes de conversar cara a cara con los dirigentes políticos. Sendic recorrerá varios comité en Nuevo París, Costanera y Sayago.





