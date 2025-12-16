Dólar
Corona Sunset 2026: el atardecer más esperado de Punta del Este

La experiencia, que transformará el atardecer de Manantiales en una celebración, tendrá lugar el viernes 2 de enero

16 de diciembre 2025 - 12:14hs
Foto - Corona Sunsets

Corona celebrará el comienzo del nuevo año con una edición muy especial de su Sunset Session 2026, que se llevará adelante el viernes 2 de enero en Manantiales, Punta del Este.

Será el momento ideal para disfrutar de la segunda puesta de sol del año rodeados de buena música, naturaleza y una atmósfera pensada para vivir el presente bajo el espíritu “This is Living”.

En este entorno único, cálido y revitalizante, la música marcará el pulso del atardecer con una grilla artística internacional de primer nivel: Juan Hansen (Argentina), Lee Burridge (Reino Unido), Naho Van Velthoven (Uruguay) y NonCitizens (Argentina) serán los encargados de crear una experiencia envolvente y única.

Esta edición del Corona Sunset será especialmente significativa, ya que marcará el cierre de la celebración por los 100 años de Corona, un siglo acompañando momentos auténticos, simples y refrescantes en todo el mundo.

El evento comenzará a las 18:30 hs. y se extenderá hasta la 01:00 hs. del sábado 3 de enero.

Las entradas ya están disponibles en Entraste: https://entraste.com/evento/corona-sunset

Corona Sunset 2026: una invitación a vivir el atardecer de una forma diferente.

