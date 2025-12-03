Cosmos despierta curiosidad en Montevideo: qué amenities lo vuelven un desarrollo sin precedentes

Con más de 90.000 metros cuadrados, Cosmos se consolida como un nuevo ícono del skyline montevideano. En el corazón del Puerto del Buceo, combina oficinas, residencias, locales comerciales, parking y espacios verdes en un entorno que promueve la innovación, el bienestar y la sustentabilidad.

La entrega de las primeras unidades de Cosmos Home, y la creciente ocupación de sus oficinas corporativas, reflejan el avance de una propuesta que transforma la manera de habitar, trabajar y conectarse con la ciudad.

Este hito urbano materializa la visión de una ciudad de 15 minutos , donde todo lo que necesitás - vivir, trabajar, estudiar y disfrutar - sucede a pocos pasos. Su ubicación conecta de manera natural con centros educativos, espacios culturales, parques, playas y principales arterias, permitiendo una vida más eficiente, equilibrada y sustentable.

El proyecto, concebido por el Ing. Eduardo Campiglia y el Arq. Ernesto Kimelman, propone una arquitectura contemporánea y sensible al entorno. Es una obra pensada para mejorar la calidad de vida.

En el complejo se destaca Cosmos Tower, una deslumbrante torre de 31 pisos con certificación LEED que reúne diseño, eficiencia y tecnología. Con plantas de 1.350 m2 y servicios de última generación, redefine el estándar de oficinas del país. En sus niveles 30 y 31 se concentran más de 2.000 metros cuadrados de amenities: un restaurante y un café con vistas panorámicas, sala de streaming, auditorio para 200 personas, salas de reuniones y capacitación, un estadio cerrado de PlayStations y un parque interno, destinados al disfrute y la recreación de toda la comunidad.

Más que oficinas, una comunidad con servicios y experiencias únicas.

Muy cerca, se ubica el edificio Cosmos Flex con más de 6.000 metros cuadrados de oficinas flexibles listas para ocupar y un rooftop con vistas al mar, adaptándose al nuevo paradigma laboral que combina flexibilidad, colaboración y bienestar.

Vivir dentro del mismo pulso urbano

Sobre la esquina de Bulevar 26 de Marzo y Sabat Pebet se levanta Cosmos Home, un edificio residencial en forma de arco que ya recibe a sus primeros habitantes. Con apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y lofts, amplias terrazas, gimnasio, cowork, wellness room, salón de eventos, grill experience, y barbacoas con vistas al mar, propone una forma de vida conectada, moderna y funcional.

El paseo a cielo abierto de Cosmos Shops suma propuestas gastronómicas, tiendas y servicios que integran el día a día de residentes y trabajadores, mientras que Cosmos Parking ofrece más de 700 plazas con sistema pay-per-use, estaciones de carga eléctrica y espacios para bicicletas.

Arquitectura, tecnología y naturaleza en equilibrio

Cosmos incorpora sistemas de eficiencia energética, gestión responsable del agua, fachadas atérmicas e iluminación LED, junto con áreas verdes que fomentan la convivencia al aire libre.

Con las primeras residencias entregadas y los primeros contratos de oficinas y locales comerciales ya firmados, Cosmos se consolida como el nuevo hito urbano de Montevideo, un espacio que redefine la relación entre arquitectura, bienestar y comunidad.