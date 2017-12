Crédito al consumo sin señales de mejora para inicio de 2018

Cautela al tomar crédito

Hogar y comestibles como prioridad

Fuente:

El mercado de crédito al consumo cierra el 2017 con desaceleración y no aparecen signos de que pueda recuperar firmeza a corto plazo, pese a que la economía uruguaya consolida una mejora, advirtió el último Monitor de Mercado de Crédito al Consumo de Pronto!.El relevamiento del período octubre-diciembre registra algunos signos contradictorios respecto a la evolución del PIB y de otros indicadores macro, contrapuesto a la percepción que los usuarios del sistema transmiten en la nueva encuesta trimestral.El stock de crédito al consumo de las familias cerró estable en setiembre en unos US$ 7.100 millones. Pese a la reactivación del consumo y la mejora en los ingresos, el crédito a las familias (vivienda, consumo y autos) ha tenido escaso dinamismo en 2017, y la evolución del crédito a las familias arroja una tasa de aumento de 7% medido en pesos corrientes, prácticamente en línea con la inflación (hoy en 6,3% en los 12 meses a noviembre)."El procesamiento de datos preliminares muestra que el mercado había mantenido crecimiento hasta el tercer trimestre pero con desaceleración", explica Pronto!. El porcentaje de personas que cuenta con algún tipo de endeudamiento se encamina a cerrar diciembre en un 78%, cuatro puntos menos que en setiembre (82%).Asimismo, la cantidad de préstamos vigentes por personas registrará un descenso al pasar de 2,3 por cliente en setiembre a 2,1 en diciembre. Lo mismo ocurrió con el ratio cuota/ingreso. En diciembre, las personas destinaban el 28% de su ingreso al pago de cuotas, préstamos, órdenes de compra o pago mínimos de tarjetas de créditos, versus un 33% de participación en setiembre.Los datos de actividad económica indican que el consumo privado se consolida este año como un motor del crecimiento económico, pero las familias muestran cautela a la hora de anticipar sus decisiones de compras y de toma de crédito.La economía uruguaya creció 2,2% en el trimestre julio-setiembre respecto a igual período del año anterior y el consumo privado fue uno de los puntales para esa expansión. Entre los que crecieron, el comercio fue el sector más relevante para la economía, con un incremento de 8,8% frente a igual período del año pasado.Según el monitor de Pronto!, el porcentaje de personas que presentaron propensión a contraer créditos a futuro se ubicó en 18% en el trimestre octubre-diciembre, mientras que un año atrás llegaba al 22%.Entre los motivos que las personas plantean para no contraer préstamos en los próximos meses, el principal es que las personas sienten que "no necesitan" un nuevo crédito (36,9%). De todas maneras, hay segmentos importantes que prefieren cancelar deudas pendientes (21,1%) , que no les gusta contraer deudas o que no quieren tomar más préstamos en este momento (9,5%). Por otro lado, el monitor consultó a los encuestados sobre las expectativas sobre la marcha de la economía en los próximos meses. Los que creen que la economía de Uruguay va a mejorar eran el 18% en diciembre; que se mantendrá igual 41%; que empeorará 30%, y los que no saben 16%. En setiembre, el porcentaje de los que esperaban una mejora se ubicó en 12%.Entre quienes responden que tienen intención de contraer un crédito en el futuro cercano, el principal destino fue la refacción del hogar (23,2%), manteniendo la media de mediciones anteriores, según el monitor de Pronto! En segundo lugar se ubicó la compra de comestibles (13%), seguido por pago de otros préstamos o tarjetas (11,6%), compra de vestimenta y vacaciones, ambos con 8,7%