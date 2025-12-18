Cuando volver a casa se convierte en imagen: mirá la pieza navideña de Aeropuertos Uruguay

Con la llegada de diciembre, el país entero se prepara para una de las épocas más emotivas del año. Y el Aeropuerto de Carrasco, como es tradición, vuelve a convertirse en escenario de miles de reencuentros: uruguayos que regresan para celebrar las Fiestas junto a sus familias y amigos.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En este marco, Aeropuertos Uruguay presenta una nueva edición de su ya clásico mensaje navideño, una pieza que cada año refuerza el costado más humano de su comunicación. Bajo la premisa que ha acompañado a la marca en los últimos tiempos, la campaña de este año —“Donde aterrizan los abrazos”— vuelve a poner en primer plano el valor emocional de los encuentros.