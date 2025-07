Alfonso Lessa no seguirá en Canal 5 y en su despedida se emocionó al recordar a Jorge Traverso: "Era un tipo extraordinario"

El contrato de Lessa no será renovado por la nueva dirección , por lo que aprovechó su última salida al aire en el informativo del canal, donde se encargaba de una columna política, para despedirse de sus compañeros, de la audiencia y para recordar algunos de los hitos de los que fue parte en la señal estatal.

Frente a los actuales conductores del noticiero, el periodista recordó las columnas que mantuvo en ese programa, así como también la serie documental 1973: Acá no va a pasar, donde entrevistaron a todos los expresidentes a propósito de los 50 años del último golpe de Estado.

Lessa, sin embargo, se mostró visiblemente emocionado al recordar su paso por el ciclo Periodistas y en especial al hablar de su conductor, Jorge Traverso, que murió en abril de este año.

"Creo que logramos un gran producto, un gran grupo humano, recuerdo a los primeros que estuvieron, pero sobre todo al último grupo", comenzó Lessa, que mencionó allí a la productora Estela Moreno y a los panelistas Diego "Sapo" Zas y Magdalena Prado.

"En especial quiero recordar a una persona muy particular que fue Jorge Traverso. No solo un enorme periodista, sino una enorme persona, un tipo extraordinario que siempre metió para adelante, que cuando estuvo con problemas de salud no se le notaba, que venía a trabajar como todos los días. Así que el agradecimiento a la audiencia también, con el deseo de éxito en esta nueva etapa y con el recuerdo de Jorge sobre todo, les mando un abrazo a todo el mundo", cerró.

El final de Basta de cháchara

Este martes también se conoció que Basta de cháchara, que conducen Analaura Barreto y Leonardo Lorenzo, y que había comenzado sus emisiones en 2020, dejará de salir al aire el próximo 31 de julio. Ese es el día en que el programa —una coproducción entre Canal 5 y la productora Nirvana— termina su contrato.

Esta decisión responde a una estrategia de la dirección del canal que asumió este año, liderada por Érika Hoffmann, de poner fin a los programas en régimen de coproducción, salvo algunas excepciones.

Si bien en un primer momento estaba estipulado que las coproducciones que seguían saliendo al aire se mantuvieran en la grilla hasta fin de año, El Observador supo en base a fuentes del canal que en el caso de Basta de cháchara eso no se aplicó por razones de presupuesto.

Fuentes de Canal 5 confirmaron que más allá del final del programa, sus dos conductores seguirán trabajando en la televisión pública, en nuevos roles que actualmente están negociando.

Entre las novedades establecidas en este nuevo período está el inicio de nuevos programas, como el periodístico matinal Cinco sentidos, un nuevo programa deportivo en las tardes y algunos cambios de horario para otros programas como el ciclo de entretenimiento EPA.

Además, se renovó el plantel de conductores de la edición central del informativo y se solicitó exclusividad de pantalla a los conductores que trabajaban en más de una señal televisiva.