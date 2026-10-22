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Los Premios Graffiti tienen a sus primeros ganadores del 2026, y la fecha para definir sus categorías más destacadas: la lista de triunfadores

Los Premios Graffiti 2026 tuvieron su lanzamiento en San José, y ya se conoce a la primera tanda de ganadores

22 de octubre de 2026 8:27 hs
La Ceremonia de los Premios Graffiti en San José

La Ceremonia de los Premios Graffiti en San José

Este miércoles tuvo lugar en el Teatro Macció de San José la ceremonia de lanzamiento de los Premios Graffiti 2026. Los galardones de la música uruguaya entregaron los primeros 16 aerosoles de este año, en lo que sirve como anticipo de lo que serán las dos ceremonias centrales, que tendrán lugar el 4 y 5 de noviembre en la Sala Zitarrosa, en Montevideo.

Entre esas dos jornadas se conocerá al resto de ganadores elegidos por el jurado, que para este año premian lanzamientos hechos durante el 2025. La lista completa de nominados de este año se puede ver en este enlace.

Ya quedó habilitada, además, la posibilidad de que el público elija a través de la web de los Graffiti a sus favoritos en los premios de votación popular, uno para la canción del año y otro para el artista del año, premio que lleva el nombre del comunicador maragato Omar Gutiérrez.

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La lista de ganadores de la primera ceremonia de los Premios Graffiti 2026

Mejor libro sobre música uruguaya
 Hugo Fattoruso, Música en las manos - Daniel Colino

Mejor edición especial
 Zitarrosa 4 - Alfredo Zitarrosa

Mejor álbum en vivo
 El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos - Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez, Julio Cobelli

Mejor video de larga duración
 Candombe (En vivo - Teatro Solis) - Julieta Rada

Mejor video clip en vivo
 Just be good to me - Martes on Fire, Francisco Fattoruso, Camila Sapin, Matías Rada

Mejor video clip
 Sueño - La Triple Nelson

Mejor álbum de inspiración religiosa
 Sigues siendo Dios - Banda Elyón

Mejor álbum de música infantil
 Pasear cantando - Letu Ruibal

Mejor álbum de música instrumental
 Postales del éter - Fede Graña

Mejor álbum de folclore
 Amor de contrabando - Juan José de Mello

Mejor álbum de tango
 Querencia - Fernando López y Enzo Fernández

Mejor álbum de candombe fusión
 A puro candombe - Eduardo Da Luz

Mejor álbum de música popular y canción urbana
 Milonga de Quirón - Garo

Mejor álbum de música electrónica
 Estribillos pop - Eros White

Mejor álbum de metal y hard rock
 Reina de espadas - Nameless

Mejor álbum pop alternativo
 Caminar - Diego Drexler

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