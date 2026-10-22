Los Premios Graffiti tienen a sus primeros ganadores del 2026, y la fecha para definir sus categorías más destacadas: la lista de triunfadores

La Ceremonia de los Premios Graffiti en San José

Este miércoles tuvo lugar en el Teatro Macció de San José la ceremonia de lanzamiento de los Premios Graffiti 2026. Los galardones de la música uruguaya entregaron los primeros 16 aerosoles de este año, en lo que sirve como anticipo de lo que serán las dos ceremonias centrales, que tendrán lugar el 4 y 5 de noviembre en la Sala Zitarrosa, en Montevideo.

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Entre esas dos jornadas se conocerá al resto de ganadores elegidos por el jurado, que para este año premian lanzamientos hechos durante el 2025. La lista completa de nominados de este año se puede ver en este enlace.

Ya quedó habilitada, además, la posibilidad de que el público elija a través de la web de los Graffiti a sus favoritos en los premios de votación popular, uno para la canción del año y otro para el artista del año, premio que lleva el nombre del comunicador maragato Omar Gutiérrez.

La lista de ganadores de la primera ceremonia de los Premios Graffiti 2026 Mejor libro sobre música uruguaya

Hugo Fattoruso, Música en las manos - Daniel Colino