Los Premios Graffiti tienen a sus primeros ganadores del 2026, y la fecha para definir sus categorías más destacadas: la lista de triunfadores

Este miércoles tuvo lugar en el Teatro Macció de San José la ceremonia de lanzamiento de los Premios Graffiti 2026. Los galardones de la música uruguaya entregaron los primeros 16 aerosoles de este año, en lo que sirve como anticipo de lo que serán las dos ceremonias centrales, que tendrán lugar el 4 y 5 de noviembre en la Sala Zitarrosa, en Montevideo.
Entre esas dos jornadas se conocerá al resto de ganadores elegidos por el jurado, que para este año premian lanzamientos hechos durante el 2025. La lista completa de nominados de este año se puede ver en este enlace.
Ya quedó habilitada, además, la posibilidad de que el público elija a través de la web de los Graffiti a sus favoritos en los premios de votación popular, uno para la canción del año y otro para el artista del año, premio que lleva el nombre del comunicador maragato Omar Gutiérrez.
La lista de ganadores de la primera ceremonia de los Premios Graffiti 2026
Mejor libro sobre música uruguaya
Hugo Fattoruso, Música en las manos - Daniel Colino
Mejor edición especial
Zitarrosa 4 - Alfredo Zitarrosa
Mejor álbum en vivo
El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos - Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez, Julio Cobelli
Mejor video de larga duración
Candombe (En vivo - Teatro Solis) - Julieta Rada
Mejor video clip en vivo
Just be good to me - Martes on Fire, Francisco Fattoruso, Camila Sapin, Matías Rada
Mejor video clip
Sueño - La Triple Nelson
Mejor álbum de inspiración religiosa
Sigues siendo Dios - Banda Elyón
Mejor álbum de música infantil
Pasear cantando - Letu Ruibal
Mejor álbum de música instrumental
Postales del éter - Fede Graña
Mejor álbum de folclore
Amor de contrabando - Juan José de Mello
Mejor álbum de tango
Querencia - Fernando López y Enzo Fernández
Mejor álbum de candombe fusión
A puro candombe - Eduardo Da Luz
Mejor álbum de música popular y canción urbana
Milonga de Quirón - Garo
Mejor álbum de música electrónica
Estribillos pop - Eros White
Mejor álbum de metal y hard rock
Reina de espadas - Nameless
Mejor álbum pop alternativo
Caminar - Diego Drexler