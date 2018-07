De Guatemala a Guatepeor

"Fue triste", dice Laura cuando se refiere a las recientes declaraciones del director nacional de la Policía, Mario Layera, quien dijo a El Observador que si algunas cosas no cambiaban, Uruguay se encamina a "un escenario como El Salvador o Guatemala . El Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo"





Laura llegó a Montevideo en enero desde su Guatemala natal. Su marido es jerarca de una empresa y ella se dedica a cuidar a su hija. Habita un coqueto apartamento en el barrio de Pocitos.





Cuenta que en Guatemala vivía en un barrio "parecido a lo que aquí sería Carrasco". "Allí no es como en el Centro, donde no se pueden bajar los vidrios de los autos, no se puede parar, las motos son un peligro y no hay ni un solo vehículo que no tenga vidrios polarizados, eso me llamó la atención en Montevideo", relata.





En el barrio donde ella vive abundan los condominios, con un guardia de seguridad en la puerta que registra a todos quienes entran; la seguridad privada de la que hablaba Layera.





¿Y la Policía? "Más que seguridad da miedo. Sobre todo de noche las patrullas hacen asaltos", dice una amiga de Laura, también guatemalteca que está presente en la charla. Investigaciones internacionales estimaron que más de un 10% de las fuerzas policiales guatemaltecas tuvieron algún vínculo con el delito.





Le pregunto por las maras, las bandas que latinos formaron en su exilio de Estados Unidos y cuando fueron deportados se convirtieron en otro ingrediente de la inseguridad. La más famosa es la Mara Salvatrucha. Laura y su amiga creen que es salvadoreña, pero no, es guatemalteca. Se estiman en 22 mil los pandilleros de la Salvatrucha y la 18, que es aún mayor.









Las guatemaltecas dice que hace unas décadas Guatemala no era tan violenta, "pero hoy uno se entera que matan a dos o tres conductores de buses por día", dice una de ellas.





Guatemala tiene más muertos en homicidios que países como Irak o Afganistán. Durante décadas tuvo unos 40 homicidios cada 100 mil habitantes pero logró bajar ese guarismo y hoy ronda los 27.





Uruguay bordea los 8 asesinados cada 100 mil habitantes.





Si aquí las cifras sobre delito generan polémica en Guatemala son insólitas: 49% de los homicidios son clasificados como "desconocidos" y el 37% "venganzas personales". ¿Asesinados en rapiñas?: 5%.





Ambas guatemaltecas tienen familiares que han sido asesinados a balazos, la forma preferida de matar de los criminales de aquel país.





A la hora de evaluar la violencia hay que mencionar que entre 1960 y 1996 atravesó una sangrienta guerra civil en el contexto de la Guerra Fría lo cual contribuyó a dejar una población muy armada. La guerra civil dejó unos doscientos mil muertos, cuarenta y cinco mil desaparecidos y cerca de cien mil desplazados.





Guatemala tiene 15,8 armas cada 100 personas. Uruguay, según un informe de la organización suiza Small Arms Survey, tiene 34 armas cada 100 habitantes, una de las naciones más armadas del planeta.





Laura llama a Dora, la niñera de la casa que se vino de Guatemala, donde vivía en un barrio más pobre que sus empleadoras. Una madrugada tuvo que correr varias cuadras para que unos rapiñeros no la alcanzaran.









Cuando llegó le llamó la atención que los uruguayos no anduvieran con miedo, mirando para atrás en la calle y hablaran por teléfono en lugares públicos algo que no está recomendado en aquel país. "A mis cinco hijos les robaron los celulares pero no los lastimaron", dice Dora.





Laura cuenta que han aumentado los delitos sexuales y que hubo casos de violaciones adentro de centros comerciales. Cada día, el Ministerio Público (MP) recibe un promedio de 16 denuncias de personas que han sido violadas en Guatemala. Unos 30 guatemaltecos al día –de los cuales un 80% menores de edad–, son víctimas de algún delito sexual.





En Uruguay hay 190 denuncias de violaciones al año.





Laura dice que, a su juicio, hay dos factores que contribuyeron a esta Guatemala violenta. "Una es la corrupción. La corrupción es de arriba abajo y todos lo saben", afirma. Transparencia Internacional informó el año pasado que Venezuela (lugar 169), Nicaragua (145) y Guatemala (143), son los países peores ubicados en la lucha contra la corrupción.





El otro factor mencionado por Laura es la pobreza. "Mi hermana trabaja en la Procuraduría en el sector de la niñez y oye a los niños -muchos de los cuales el gobierno se los quita a las familias violentas- y cuando se le pregunta qué quieren ser dicen sicarios. ¿Qué futuro nos espera con eso?", se pregunta.





Según la Organización de las Naciones Unidas, cerca del 83% de la población de Guatemala se encuentran en pobreza absoluta o extrema. El 46,5% de las niñas y niños menores de cinco años padece desnutrición crónica.





El peso del narco

Según un informe del prestigioso sitio Insight Crime que cita un informe académico en el que dos investigadores utilizaron un modelo econométrico "sobre los niveles de delincuencia basado en las incautaciones de drogas; los factores demográficos que contribuyen a la violencia (gran población de jóvenes y de hogares de madres solteras); una clasificación de las áreas dependiendo de si fueron zonas de conflicto durante las guerras civiles, y datos socioeconómicos. Los autores descubrieron que el narcotráfico era el más importante de estos indicadores".





En tanto, un informe del Banco Mundial indicó que un aumento del 10% en los hogares donde la mujer es cabeza de familia conduciría a un aumento del 1% en la tasa de homicidios. Del mismo modo, un aumento del 10% en la población comprendida entre los 15 y los 34 años daría lugar a un aumento de cerca del 9% en la tasa de homicidios. (Pero) un aumento lo suficientemente grande en el tráfico de estupefacientes como para llevar a que un área se convierta una zona de mucho narcotráfico produciría un aumento del 111% en la tasa de homicidios".





Sin embargo, Insight Crime dice que el indicador es cuestionable. "En primer lugar, en todo Guatemala sólo se realiza un pequeño número de incautaciones de drogas. En 2015, por ejemplo, el gobierno de Guatemala incautó 7,25 toneladas, un número relativamente alto en este país, en comparación con años anteriores. No obstante, el gobierno de Estados Unidos cree que por Guatemala pasan cientos de toneladas de droga; y las autoridades guatemaltecas consideran que estas drogas se trafican a través de varios corredores donde se encuentran algunas de las áreas más violentas y algunas de las menos violentas".





Por otra parte, esa lógica llevaría a suponer que Panamá y Costa Rica deberían ser los países más violentos de Centroamérica por las incautaciones de droga, cuando en realidad son los menos violentos.





Asímismo, una investigación de Insight Crime en una zona de Guatemala demostró que allí el cartel local lograba mantener bajos los niveles de homicidios, como forma de ahuyentar a la Policía. Nada parece tener una sola explicación.





Mientras, sentada en su apartamento de Pocitos, Laura abre los brazos y sentencia: "Las diferencias entre Guatemala y Uruguay son abismales".









