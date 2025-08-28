De un pequeño taller familiar a referente nacional: 75 años construyendo confianza

No todas las empresas industriales logran atravesar siete décadas en un sector tan competitivo como el de los insumos para la construcción. Becam lo consiguió , y lo celebra este año con orgullo, mirando hacia atrás para honrar su trayectoria y hacia adelante con una clara apuesta a la profesionalización, la calidad y la sostenibilidad.

“Cumplir 75 años en el sector industrial uruguayo no es solo una celebración, es un mérito colectivo . Reconocemos a quienes fundaron esta historia y también a quienes, desde adentro, la empujan todos los días para que siga creciendo”, señaló el gerente general, Santiago Gallinal , durante la conmemoración que reunió a más de 250 personas entre clientes, proveedores y referentes del sector.

El compromiso es con la calidad, es con la cercanía del cliente y con adaptarnos a las tecnologías que demanda el mercado. El compromiso es con la calidad, es con la cercanía del cliente y con adaptarnos a las tecnologías que demanda el mercado.

De un taller familiar a referente nacional

Fundada en 1950 como un pequeño emprendimiento metalúrgico, la compañía evolucionó en dos etapas: primero como fabricante de productos tan diversos como grifería, garrafas o insumos para el agro; y luego, con un giro hacia la metalmecánica, donde se consolidó como pionera en Uruguay en soluciones autoportantes metálicas que cubren hasta 30 metros sin apoyos.

Hoy, con más de 70 empleos directos y una planta que procesa más de 6 millones de kilos de materia prima por año, la empresa es un actor clave en sectores como la construcción, el agro y la industria.

Becam Foto: Leonardo Carreño

Profesionalización y cambio cultural

Uno de los hitos recientes fue la decisión de la familia fundadora, en 2020, de iniciar un proceso de profesionalización que transformó a la empresa. “Ese cambio cultural implicó pasar a ser una organización cliente-céntrica, con equipos gerenciales y especialistas que nos ayudaron a tener una mirada más estratégica del mercado”, explicó el gerente general.

Desde entonces, la compañía amplió su portafolio, modernizó su planta y su logística, e incorporó prácticas de gobierno corporativo. Además, certificó procesos productivos clave bajo el sello LSQA, reforzando su compromiso con la calidad y la mejora continua.

Nuestro objetivo es que Becam sea una empresa sana, sostenible y reconocida por todos los actores de la cadena de valor como sinónimo de confianza Nuestro objetivo es que Becam sea una empresa sana, sostenible y reconocida por todos los actores de la cadena de valor como sinónimo de confianza

Becam Foto: Leonardo Carreño

Innovación, agro y sostenibilidad

El sello de confianza de la marca se refleja en obras emblemáticas como el Shopping Tres Cruces, Portones Shopping, la Plaza de Toros de Colonia o grandes polideportivos y terminales logísticas. Pero también en el campo uruguayo, donde ofrece soluciones como tanques australianos de doble altura y sistemas de acopio de agua y alimento para el ganado.

La sostenibilidad ocupa un lugar central en la estrategia. Desde 2021, la planta industrial funciona con energía generada por un parque fotovoltaico propio, y la logística incorporó autoelevadores eléctricos, reduciendo su huella ambiental.

El futuro en construcción

Consultado sobre las metas para los próximos años, Gallinal fue claro:

Queremos que la empresa sea sana, sostenible y reconocida como sinónimo de confianza en toda la cadena de valor. Nuestra misión es continuar el legado familiar, pero siempre con una mirada innovadora y actualizada a las demandas del mercado Queremos que la empresa sea sana, sostenible y reconocida como sinónimo de confianza en toda la cadena de valor. Nuestra misión es continuar el legado familiar, pero siempre con una mirada innovadora y actualizada a las demandas del mercado

Tras un exitoso recorrido, la empresa sigue creciendo y dejando su huella en la industria uruguaya gracias a un equipo de más de 70 personas que combina oficio, profesionalismo e innovación.