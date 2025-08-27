Descubrí lo último de la belleza: innovación y tecnología en La Maison L'Oréal Paris

El pasado jueves, el Museo del Gaucho y la Moneda se transformó en el escenario de La Maison L’Oréal Paris , una experiencia inmersiva que la marca trajo a Uruguay para compartir con el público su visión de la belleza del futuro.

“Estamos desembarcando con un evento súper importante. Vamos a revelar un montón de novedades , no solo a nivel de producto e innovación tecnológica, sino también nuestro ADN, nuestro compromiso social con la causa Stand Up y nuestra historia”, explicó Karina Porteiro , directora de marketing de L’Oréal Uruguay.

La experiencia puso en primer plano ese legado y compromiso, con un sector dedicado al programa Stand Up contra el acoso callejero y otro enfocado en sostenibilidad, donde se compartieron avances en packaging responsable y en el desarrollo de productos más amigables con el medioambiente.

La propuesta invitó a recorrer un viaje por el legado de la compañía fundada en 1907, con un repaso cronológico de sus hitos más relevantes, y a conocer las más recientes innovaciones en diagnóstico de piel, coloración y maquillaje mediante aparatología de última generación y probadores virtuales.

Además de presentar sus innovaciones, La Maison abrió un espacio de diálogo sobre el futuro de la belleza, donde se destacó la importancia de la diversidad en la industria.

"Creemos que la belleza, lejos de ser algo superfluo, es una forma de expresión y de cuidado personal”, subrayó Porteiro.

Nuestro compromiso es acompañar a cada mujer para que encuentre su lugar y se sienta empoderada, no solo en los próximos cinco años, sino en todos los que vendrán

El recorrido por La Maison demostró que la iniciativa fue mucho más que una exhibición de productos. Se trató de una experiencia sensorial y educativa que invitó a los asistentes a conectarse con la historia, la ciencia y los valores que definen a L’Oréal Paris.