Diez personalidades eligen lo mejor del año en libros, discos, series y películas

Libro: Este año empecé a leer a Diego Fischer y la verdad fue una muy linda novedad para mi, de una forma muy ágil me hace ir conociendo la historia y los personajes de Uruguay. Carlota Ferreira y Serás mía o de nadie son algunos de mis preferidos.

Serie: Big Little Lies, de HBO y Feud, de FX.

Disco: Desastres naturales de Franny Glass.

Disco : Melodrama de Lorde. Porque sí, qué se yo, me gusta.

Película : Hell or High water , sin dudas. Mi subgénero favorito es el wéstern. Y si bien esta película está ambientada en esta época, su relato funciona como wéstern posmo. Hombres armados y jugados perseguidos por la autoridad en una tierra desolada.

Serie : Podrían ser muchas, tantas como series hay. Pero sería deshonesto no decir Game of Thrones . Única serie que sigo en vivo, domingo a domingo desde el primer episodio

Disco : Lechiguanas de Dani Umpi, sus discos siempre me hacen bailar.

Serie : She's Gotta Have It , la versión televisiva de la película de 1985. Ambas de Spike Lee.

Libro : El libro de la almohada de Sei Shônagon. Como plus: está traducido por Jorge Luis Borges y María Kodama

Series: Peaky Blinders y The Affair, disponibles en Netflix.





Película: Good Time. La vi en Buenos Aires. No me dejó respirar durante toda su duración. Tiene una intensidad que me encantó.