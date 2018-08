Dirigentes de Fenapes advierten que otros liceos pueden trancar las pruebas Pisa

Los alumnos del liceo público número 18 iban a ser evaluados este jueves con las pruebas internacionales Pisa. El plan era que los estudiantes de 15 años dedicaran la jornada completa a contestar los ejercicios de matemática, ciencias naturales y lengua que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) diseñó para aplicar en 75 países alrededor del mundo, y evaluar así a casi 600 mil jóvenes. Pero el propósito no se pudo concretar porque los docentes resolvieron ocupar el edificio en rechazo al programa de evaluación.

Los profesores entienden que la prueba internacional "impulsa la privatización" y "permite al gran capital controlar a distancia lo que ocurre en sistema educativo nacionales, mediante supuestos teóricos que no se someten a discusión a la hora de evaluar las políticas públicas", según expresaron en un comunicado.

Fenapes, sindicato que reúne a los docentes de Secundaria, apoya la medida de conflicto. "El rechazo a las pruebas Pisa forma parte de las resoluciones de los congresos de Fenapes. Antes lo expresábamos por medio de volantes y acciones de difusión, pero ahora entendimos que debíamos dar un paso más", dijo a El Observador Julio Moreira, dirigente del sindicato. "No descartamos que algún otro liceo disponga medidas similares", advirtió.

En el mismo sentido opinó Javier Iglesias, dirigente del gremio docente, quien manifestó su "apoyo total" a sus compañeros del liceo 18. En conversación con El Observador recordó que Fenapes denuncia hace años la realización de estas pruebas estandarizadas y que, en ese sentido, "nadie" en el gremio podría estar en "desacuerdo" con la medida.

"Puede ocurrir que otros liceos adopten la misma posición", afirmó.

La jornada

Con termo y mate bajo el brazo sobre las ocho de la mañana del jueves comenzaron a llegar los primeros docentes al edificio ubicado sobre la Avenida Millán. Armaron un círculo de sillas dentro en el salón que está justo a la entrada del liceo. Y afuera, sobre las rejas que dan a la vereda, colgaron dos banderas: "Liceo Ocupado" y "No a las pruebas Pisa", decían con letras rojas. Sobre la mitad de la mañana se acercaron también algunos alumnos para compartir bizcochos entre todos.

"Hay que dejar algo claro: no estamos en contra de que se nos evalúe y estamos a favor de los diagnósticos. Pero en 15 años que tienen las pruebas Pisa todavía no han demostrado que sirvan para enriquecer la mirada de nuestro sistema educativo", dijo a El Observador Julio Moreira, profesor adscripto del liceo, uno de los quince docentes que se encontraba sobre las 13:00 horas dentro del edificio. Dijo que las pruebas aportan resultados previsibles y que no brindan soluciones efectivas. La idea sería implementar otro tipo herramientas, apuntó.

Según detalló, el liceo 18 ha diseñado propuestas alternativas que, además de no implicar ningún gasto para Secundaria, están en armonía con la realidad que viven los centros educativos de contexto crítico. Pero las autoridades no las contemplaron, aseguró. "Pensamos ideas que no evalúan únicamente esas tres asignaturas sino que se centran en las 12 materias que tienen nuestros estudiantes", dijo Moreira y agregó que las propuestas ponen también el foco en el arte, la literatura, historia y música, además de considerar las condiciones de vida de los alumnos.

"Nosotros estamos en el Prado pero acá no vienen los gurises de este barrio. Vienen alumnos de Casavalle, Aires Puros, Cementerio Norte, Manga. Hay días que a las dos de la tarde los chiquilines todavía no han comido en todo el día", puntualizó el adscripto y destacó que esos matices no son valorados a la hora de analizar los resultados de las pruebas Pisa.

Moreira criticó que estas pruebas miden el aprendizaje de estudiantes de 15 años, suponiendo que ese alumno cursa el final del ciclo básico y, por ende, tiene adquiridos los conocimientos de ese grado. "Pero esa no es la realidad de este liceo. La mayoría de los que tienen 15 están en primer año. Para qué, entonces, van a venir a evaluar conocimientos de tercero si todos sabemos que les va a ir mal", agregó el profesor y apuntó que, también, mucho esos jóvenes "hace poco" se amigaron con un sistema estable de aprendizaje.

Asimismo, el dirigente de Fenapes disparó contra la dinámica de evaluación: "Los alumnos deben pasarse el día entero frente a una computadora haciendo ejercicios. Terminan una prueba y en seguida empiezan con otra y así toda la jornada", explicó. A este esquema de funcionamiento tampoco están acostumbrados los alumnos del liceo 18, dijo.

"No trabajamos nunca con computadoras. Las ceibalitas siempre están rotas y tardan como cinco años en arreglarlas. La conectividad de internet también es una mentira. No existe. Acá los alumnos hacen pruebas de 30 minutos con un lápiz y un papel, o sea que desde el punto de partida, las pruebas Pisa suponen una experiencia inusual", detalló.

Perspectivas post-ocupación

Moreira dijo que se reunirían con los padres de los alumnos seleccionados para participar de las pruebas Pisa para explicarles la posición del colectivo docente. Y una vez finalizada esa instancia, el núcleo sindical se reunirá en asamblea para determinar qué harán el día siguiente.

Javier Landoni, consejero de Secundaria, dijo a El Observador que "las evaluaciones se van a aplicar" y añadió que el equipo de dirección del liceo es quien determina qué día se llevarán a cabo. La directora consideró que necesitaba algunos días más de los previstos, por lo que solicitó más plazo a los organizadores de la prueba y le fue concedido.

Hasta el momento se ha evaluado el 87% de los centros educativos que se pretendía estudiar, faltan entre 27 y 30 institutos más entre centros educativos públicos y privados.

