"Disparar 70 veces para matar a una persona busca infundir temor"

Con el nuevo Código del Proceso Penal, las víctimas pasaron a ocupar un nuevo rol. Antes, en casos de homicidios, los jueces -que eran los responsables de liderar las investigaciones- solo se entrevistaban con familiares de las víctimas si estos eran testigos del homicidio. Ahora los fiscales deben recibir a las víctimas para informarles sobre el avance de la investigación si así lo requieren y escuchar las pruebas que puedan aportar. Este cambió se traduce en mas tiempo dedicado a la actividad de investigación de cada caso. Sin embargo, son varios los casos en los que acceder a un testimonio se puede convertir en una tarea imposible para un fiscal. La explicación es muy sencilla: miedo.





¿Por qué es tan difícil la resolución de casos de ajustes de cuentas?

Hay un temor que inmoviliza, es el temor por la integridad de quien no quiere ser testigo por temor a represalias. Debemos analizar este punto con independencia. Hay que proteger a víctimas y testigos y buscar las formas más eficaces de atender víctimas y testigos sin someterlas a peligros no deseados. Me costa que creó una unidad de Víctimas y Testigos para ese fin.

¿Hoy está seguro alguien que se ofrezca como testigo?

Nosotros protegemos la identidad de los testigos, pero muchas veces eso no es suficiente. Normalmente quien comete esas atrocidades sabe quien lo observó, quien no y quienes pueden delatarlo, lo que hace más difícil contar con testigos claves. En estos tiempos es relevante la actividad de la Policía Científica que nos permite contar con información de ADN y pericias balísticas que nos permite resolver casos aún cuando no hay testigos.





¿Los ajustes de cuentas se investigan con la misma atención que otros homicidios?

Yo veo mucho trabajo y compromiso de parte de la Policía, además hay muchos penados por el ajuste de cuenta.





¿Siendo que es el único fiscal de Homicidios en Montevideo no siente temor a ser objetivo de algunos de los grupos que ejecutan los llamados ajustes de cuentas?

No de ninguna forma. Primero porque respeto a cualquier persona. Nunca le salte a la cabeza de nadie por mas culpable que sea. La ley es tratar de ser justo. Además, cuando vivo en una situación de una sociedad conflictiva con aumento de la violencia enfoco mi esfuerzo en combatirlo porque me tomo con pasión mi trabajo. Si tuviera miedo estaría paralizado.





¿Tiene custodia?

Sí, porque fui fiscal de crimen organizado y por tanto se me asignó una custodia.





¿Cambió la forma de matar?

Si me guío por los últimos episodios debo decir que sí. Disparar 60 o 70 veces para dar muerte a una o dos personas, o casos de ajuste de cuentas de matar a personas y quemarlas, encierra un mensaje de maldad y el propósito de infundir temor. En algunos sectores cambió la forma de atacar a la vida y de hacerlo con mayor violencia y sin que la vida importe nada. Muchas veces está en juego la vida de personas inocentes que no tienen nada que ver. Sucede que se equivocaron y por el camino dejan una familia destrozada y madres que no entienden por qué le quitaron la vida a sus hijos tan jóvenes.





