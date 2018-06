Donación histórica de EEUU empañada por reclamo sindical

Años más tarde, la oficina de Cooperación de Defensa volvió a contactarse con él. Evaluaron el proyecto y la parte estadounidense dio una cifra de US$ 900.000. Dijo que quizás podía ser un poco más, pero por ahí quedó la charla. El proyecto inicial constaba de reciclar unas edificaciones muy deterioradas, que hacía más de 100 años estaban deshabitadas.

La inversión, que fue de US$ 3,2 millones es la más grande que Estados Unidos realiza en materia humanitaria en el continente sudamericano.

Reivindicación

Mientras Wins y Keiderling contaban todo esto, se acercó al micrófono Mary Gesto, secretaria general de la Comisión Interna de Ceremos, con un papel entre manos. Dijo que quería entregar una nota a la gente de la mesa. Allí estaban la embajadora y Wins junto al presidente de ASSE, Marcos Carámbula; su vicepresidenta, Marlene Sica; el gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez; y el director de Ceremos, Federico Sacchi. Gesto dejó los papeles y se fue.





La nota era una carta dirigida a los directores de Salud Mental de Ceremos y el equipo de gestión, en la que se presentan una cantidad de reclamos. "Hoy decimos: no a la inauguración ficticia de esta planta física", decía uno de ellos. Gesto dijo a la prensa que la comisión teme que el edificio quede vacío por un largo tiempo, y que la inauguración no es válida porque no está el equipamiento para poner a funcionar la nueva cocina y el nuevo lavadero.