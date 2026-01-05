¿Dónde comer este verano con descuentos? La Ruta Gourmet de Santander que recorre toda la costa este

La gastronomía vuelve a ser uno de los grandes atractivos del verano uruguayo y, en ese escenario, Santander presenta una nueva edición de su Ruta Gourmet, una propuesta que consolida al banco como aliado de quienes eligen disfrutar, descubrir y recorrer el Este a través de sus sabores.

La iniciativa reúne una amplia red de restaurantes, cafés, beach clubs, paradores y propuestas urbanas con beneficios de hasta 25% de descuento con todas las tarjetas Santander, y promociones especiales que alcanzan el 50% en rubros seleccionados.

En Punta del Este, La Barra, Manantiales y José Ignacio , la propuesta incluye una destacada selección de restaurantes de autor, cocina de mar y espacios de diseño. Entre los locales adheridos se encuentran clásicos como La Huella , Manon , El Viejo Marino , Mistura , Mar de Verdes , Soho , Late , Gouda , La Marea y Parador Posto 5 , ideales tanto para almuerzos frente al mar como para cenas más sofisticadas. También se suman beach clubs y restaurantes de playa como AWA , San Rafael Beach Club y Maleza , que combinan gastronomía y experiencia.

La Ruta Gourmet no se limita a los destinos tradicionales del glamour estival. También acompaña a quienes optan por un verano más natural y descontracturado, con locales adheridos en Piriápolis y Punta Colorada, donde se integran propuestas como La Pasiva Solanas, Parador San Francisco y distintos restobares costeros que combinan cocina sencilla y entorno natural.

En el departamento de Rocha, la Ruta se extiende por balnearios como Punta del Diablo, La Pedrera y La Paloma, con bares, paradores y restaurantes que se convierten en puntos de encuentro durante la temporada. Allí se destacan espacios como La Perrera, Inti Resto Pub, La Onda, Tres Marías, Franca Resto Sushi & Bar y El Garage de George, reforzando una propuesta gastronómica diversa, accesible y conectada con el entorno.

Uno de los diferenciales de esta edición es la amplitud de rubros incluidos. La Ruta Gourmet contempla desde cocina gourmet y restaurantes de playa, hasta cafeterías, panaderías artesanales, sushi bars, propuestas vegetarianas y espacios ideales para desayunos, meriendas o brunch. A esto se suma una fuerte presencia de heladerías y locales dulces, donde los clientes pueden acceder a descuentos de hasta 50%, pensados especialmente para acompañar los días de calor y los paseos familiares.

Para quienes priorizan la practicidad, Santander también incorpora beneficios en opciones de comida rápida, con un 25% de descuento pagando con tarjetas de débito en los locales de McDonald’s ubicados en puntos estratégicos como Piriápolis, Punta del Este y Atlántida, facilitando una alternativa conveniente para quienes se mueven entre playas y actividades.

De esta manera, la Ruta Gourmet de Santander se consolida como una propuesta integral que acompaña todo el día y se adapta a distintos estilos de consumo, desde una medialuna recién horneada por la mañana hasta un almuerzo frente al mar, un café de especialidad por la tarde o una cena de autor por la noche. La iniciativa acompaña tanto al turista como al residente, ofreciendo una experiencia gastronómica de calidad con un beneficio concreto.

Aquellos que están veraneando en algunos de los múltiples balnearios en los que ofrece descuentos Santander, pueden consultar la lista de locales adheridos aquí.