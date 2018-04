Dos Criollos uruguayos avanzaron a la final del Freno de Oro

En una competencia de muy alta exigencia, con muchos caballos brasileños de vanguardia involucrados en la contienda, dos Criollos uruguayos en gran performance triunfaron en la instancia clasificatoria internacional del célebre premio Freno de Oro, que se disputó en la Rural del Prado y en el marco de la XXXVIII Expo Otoño organizada del 26 al 29 de abril por la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay (SCCCU), gremial de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

De ese modo, esos ejemplares criados en el país avanzaron a la final del principal campeonato de la raza a nivel mundial, que se disputa cada año a fines de agosto en el marco de la Expointer, en Esteio, localidad vecina a Porto Alegre. Por lo tanto, en la mega exposición brasileña de los agronegocios, en el estadio de los criollistas en el Parque de Exposiciones Assis Brasil (con capacidad para 20 mil espectadores en áreas cubiertas y al aire libre), dirán presenta un macho y una hembra.

Entre los machos el mejor de la clasificatoria en el Prado fue el box 5, el lobuno Danzarino De La Colina, criado y expuesto por cabaña La Colina, de Bella Estancia SA y con Claudio Fagúndez como jinete, con una nota acumulada de 20.457 (fue la mejor calificación considerando los más de 20 participantes entre machos y hembras).

Entre las hembras la mejor de esta instancia fue el box 27, la rosilla colorada Quelen Provinciana, criada y expuesta por cabaña La Quebrada, de Aznarez Elorza Hnos y con Mauro Villamor como jinete, totalizando de nota 19.457.

Otros tres machos y otras tres hembras, todos ellos criados en Brasil y expuestos por cabañas brasileñas, lograron el boleto para la fase final del premio Freno de Oro 2018.

El jurado en esta competencia en la Rural del Prado lo conformaron Claudio Neto De Azevedo, Mateus Gularte Silveira y Rouget Gigena Wrege.

Carlos Parietti, presidente de la SCCCU, destacó a El Observador que si bien en otras oportunidades se había dado que algún macho o alguna hembra ganaran en cada género la clasificatoria del Prado, "es inédito que se haya ganado en machos y en hembras, que en los dos casos, a la vez, los mejores hayan sido caballos nuestros, pero además eso sucedió en un año, como el actual, donde el nivel fue muy alto como siempre, con muchos caballos muy buenos, pero con mayor presencia de caballos brasileños que vinieron a competir, fueron 11 y eso resalta aún más lo que lograron esos dos Criollos".

Morfología: éxitos de Santa María y El Chiripá

Un estupendo ejemplar criado y expuesto por la cabaña sanducera Santa María, de la firma Pingo Viejo SG, fue coronado como "Mejor ejemplar sin distinción de sexo" en la Expo Otoño de la SCCCU. Se trata del box 1004, el colorado Coe Curupay, premiado además por el jurado Diego Musto Ferrando como Gran Campeón y Campeón Potrillo.

Parietti, sobre ese potrillo de su cabaña, Santa María, comentó a El Observador que "es de una sangre nueva, de un caballo que compré en Argentina, es de la primera generación de ese caballo y a ese potrillo lo veo muy lindo, lo encuentro muy rectangulado, con muy buenos aplomos, con mucho hueso, con un cuello muy liviano, es un caballo muy sellado".

Gran Campeona fue la Campeona Potranca y Primer Premio en su categoría, la del box 1017, de pelo tostado overo, Rosalinda Caraguatá, ejemplar criado y expuesto por la cabaña tacuaremboense El Chiripá, de Juan Montans y Cecilia Ferrando.

"Es un orgullo, sobre todo cuando apostamos a una genética nueva, como es el caso de esta potranca, que es de la primera generación de un caballo que estamos usando, tenemos dos generaciones más y esta potranca es la única de su generación, hija de semen importado, una apuesta que está saliendo bien y que no solo esta potranca, también las generaciones que tenemos en casa lo están confirmando", dijo Juan Montans, de El Chiripá, a El Observador. Sobre el valor adicional de ganar con un ejemplar joven, añadió que "la cabaña en general se caracteriza por participar con animales jóvenes, creo que casi todos los logros importantes, si no me equivoco es el decimoprimer gran campeonato que logramos acá, en el Prado, fueron con animales jóvenes, porque después generalmente se destinan a la reproducción o a doma y entrenamiento también". Finalmente, expresó: "Tuvimos una buena exposición, quizás no muy grande en número, pero con buena calidad de animales y eso engrandece más el logro obtenido por la potranca".

Los otros machos destacados

Reservado Gran Campeón: box 1015, el colorado VR Redomón Artesano, criado y expuesto por cabaña Doble A, de Vico Roisecco Hnos.

Tercer Mejor Macho: box 1008, el gateado Arrayan Pajarito 1563, criado por Sapelli Gutiérrez Hnos. y expuesto por Alexis Pérez Moreira.

Cuarto Mejor Macho: box 1006, el bayo Jagüel Quebracho, criado y expuesto por cabaña Septiembre, de Green Belt SA.

Las otras hembras destacadas

Reservada Gran Campeona: box 1034, de pelo lobuno, Tobogán Frontera, criada y expuesta por cabaña El Tobogán, de Rodolfo y Graciela Deffeminis Trambauer.

Tercera Mejor Hembra: box 1033, de pelo bayo, Pacífica Costumbre, criada y expuesta por cabaña La Pacífica, de La Pacífica.

Cuarta Mejor Hembra: box 1023, de pelo tostado, Constancia Rocío, criada y expuesta por cabaña La Constancia, de Sapelli Gutiérrez Hnos.

Elogios del jurado

Diego Musto, jurado en esta instancia, sobre el mejor de la muestra, que fue el Gran Campeón, dijo que le gustó "por su rectangularidad, frente liviano y estructura", en tanto felicitó a los criadores, cabañeros y preparadores por la gran calidad que apreció en la caballada y el nivel de la preparación.

Copa Volkswagen para Las Cañas y San Juan



En una instancia de creciente popularidad, habilitada solo para Criollos nacidos en el país y con un premio relevante, una camioneta VW 0 km para el ganador en profesionales y otra para el vencedor en amateurs, se realizó la Copa VW.

Las Cañas Mercedita, el box 33 de pelo bayo, criado y expuesto por cabaña Las Cañas, de Mauro Villamor, con Mauro Villamor como jinete ganó en la categoría profesionales con 11,807 de nota.

En segundo lugar quedó GS Arta Baguala De San Pedro, el box 28 de pelo gateado, criado y expuesto por cabaña San Pedro, de Guillermo Sanguinetti Gallinal, con Guillermo Sanguinetti Vivo como jinete, con 11.684 de nota.

En amateurs se impuso Sabia, el box 17 de pelo picazo, criada y expuesta por cabaña San Juan, de Soledad Ferreira, con Diego Francois como jinete y una calificación de 11,569.

El segundo puesto fue para Indio Varigüi Del Chamamé, el box 5 de pelo gateado, criado por Tomás Gurmendez y expuesto por Juan Manuel Castrillón Rubio con Juan Castrillón como jinete y una nota acumulada de 11.500.

El jurado en esta Copa VW lo integraron Rodrigo Díaz De Vivar y Carlos Milicevic.

Esta competencia "cada vez crece más, tanto que hace 10 años no había ni concurso de domadores ni aparición de tanto jinete nuevo, pero hoy hay una gran cantidad de muchachos jóvenes participando, corriendo de igual a igual con los más experientes y eso es algo que nos genera mucho entusiasmo por el futuro de la raza", reflexionó Parietti.

Alberto Gallinal y Felipe Z. Ballester



Pirincho Caraguatá, un tostado criado por cabaña El Chiripá, de Juan Montans y Cecilia Ferrando, expuesto por Leocata Lowe y Edgardo Golfarini, con el jinete Martín Posse fue el vencedor en la prueba Dr. Alberto Gallinal con 56 puntos. En segundo lugar, con 51,5 de calificación, se colocó Jagüel Matón, un colorado criado y expuesto por cabaña Septiembre, de Green Belt SA, con Ramón Barrán como jinete.

En menores ganó la gateada Constancia Paquetera, criada por Sapelli Gutiérrez Hnos. y expuesta por Guillermo Pons Ferber, con Guillermo Pons Urioste como jinete, totalizando 38 puntos.

En la prueba Felipe Z. Ballester, que se realizó por primera vez en la Expo Otoño, el uno-dos fue el mismo que en la Gallinal: Pirincho Caraguatá se impuso totalizando 54 puntos quedando en segundo lugar Jagüel Matón, con 53.

En estas instancias el jurado fue Diego Musto.

Parietti: "La exposición más importante"

La Expo Otoño, que consideró a todas las actividades mencionadas, con muy buen marco de público en el predio de la Rural del Prado y pese a que en varias instancias hubo adversidades climáticas, "a mi criterio es la exposición más importante que tenemos en el año, la del Prado es muy valiosa claro, pero por un tema de espacio y de tiempos, al tener que compartir la presencia con otras razas, no podemos desarrollar todas las actividades como sí podemos hacerlo en la Expo Otoño", reflexionó Parietti.

Lo que viene: Expo FICCC y la 45ª Marcha Funcional

Sobre las próximas actividades, del 14 al 20 de mayo se desarrollará en Esteio la Exposición 2018 de la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos (FICCC), donde dirán presente alrededor de 30 caballos Criollos uruguayos para competir en morfología, Freno de Oro FICCC, paleteadas argentinas, paleteadas brasileñas y rienda. Un aspecto relevante es que por primera vez, tras muchos años con las decisiones en manos de un jurado local, se instituirá un jurado triple, conformado por un argentino, un brasileño y un uruguayo, recayendo esta vez la responsabilidad por parte de Uruguay para integrar los equipos de jurados en Germán Sapelli para la actividad morfológica y en Felipe Malfatto para lo funcional.

En lo relacionado con actividad local, se realizará del 27 de mayo al 10 de junio la prueba de resistencia Marcha Funcional, en Minas, con la presencia de 51 ejemplares. Se tratará de la 45ª Marcha Funcional de Caballos Criollos "Francisco Ferber Folle".

Parietti, finalmente, agradeció a criadores, expositores de los animales de la Expo Otoño, a los jurados locales e internacionales y, "en un año muy difícil donde la raza gracias al apoyo de mucha gente mantuvo todas sus actividades volviendo a crecer sobre todo en calidad", celebró la innovación denominada Criollolandia mediante la cual se sigue sumando para el involucramiento de los más pequeños con sus familias en el mundo de la cultura criollista, con todos los valores que ello implica y en cuyo marco el presidente de la SCCCU resaltó "la muy importante actividad del equipo de comunicación de la gremial".

