Dos uruguayos entre los científicos más influyentes del mundo: qué hicieron para ganarse un lugar en el ranking de Stanford

Cada año, la comunidad científica internacional reconoce a los investigadores cuyo trabajo deja una huella duradera en sus campos de estudio. En esta ocasión, dos académicos uruguayos vuelven a poner al país en el mapa del conocimiento global: Fernando Paganini y Sergio Yovine , de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay , fueron incluidos entre el 2% de científicos más influyentes del mundo según un estudio de la Universidad de Stanford .

El análisis considera indicadores como número de citaciones, posición de autoría y colaboración internacional, y reúne a los investigadores más influyentes del mundo en función de su trayectoria y desempeño reciente.

En su edición 2025, el ranking incluye a más de 20 científicos uruguayos que desarrollan su trabajo en diversas instituciones nacionales e internacionales.

Paganini, vicedecano de investigación de la facultad, ha desarrollado una destacada trayectoria en el área de control automático, teoría de redes y sistemas dinámicos.

Su reconocimiento internacional se debe tanto a su aporte académico como a su participación en proyectos interdisciplinarios de alto impacto, que combinan investigación aplicada, colaboración internacional y formación de nuevos investigadores.

Sergio Yovine: referente en inteligencia artificial y datos

Por su parte, Yovine es investigador y coordinador académico del Diploma de Especialización en Analítica de Big Data, el Diploma de Especialización en Inteligencia Artificial, el Master en Big Data y el Master en Inteligencia Artificial.

Su inclusión en el ranking destaca su aporte en áreas estratégicas para el desarrollo tecnológico, impulsando desde la Facultad de Ingeniería la formación avanzada en ciencia de datos e inteligencia artificial, y fortaleciendo la vinculación entre investigación, industria y docencia.

Un logro que impulsa a la comunidad académica

La presencia de ambos en el ranking elaborado por Stanford refuerza el papel de la Facultad de Ingeniería como un espacio de referencia para la generación de conocimiento con impacto global.

Estos reconocimientos reflejan el creciente protagonismo de Uruguay en la ciencia y la tecnología, y consolidan el compromiso institucional de la Universidad ORT Uruguay con la investigación y la innovación.