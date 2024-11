El camino hacia el éxito de Martín González: de emprendedor familiar a líder del sector inmobiliario

El camino al inmobiliario: un despertar en su vida

Tras completar sus estudios, se incorporó al negocio familiar, pero fue recién a los 30 años cuando descubrió su verdadera pasión: el sector inmobiliario. "En los primeros años de mi carrera, trabajé en los negocios más cercanos a mi familia. Pero a medida que pasaban los años y veía cómo mi familia invertía en bienes raíces, comencé a interesarme más por ese mundo", recordó. El especialista comenzó a involucrarse con proyectos de inversión inmobiliaria, observando de cerca cómo se estructuraban y financiaban. Fue allí cuando comenzó a familiarizarse con la dinámica de los flujos de fondos, la construcción y el desarrollo inmobiliario.

Pero González se dio cuenta de que para convertirse en desarrollador de bienes raíces necesitaba dar un paso importante. "Fue una decisión importante. Vendí mi empresa, una pymes. Me sentía capacitado y salí a buscar mi primer terreno", contó con una sonrisa, visiblemente satisfecho por esa decisión que definió el rumbo de su vida profesional.

La responsabilidad y la confianza: claves en los primeros años

El inicio de su carrera como desarrollador inmobiliario no fue fácil. Como en cualquier emprendimiento, el camino estuvo lleno de desafíos, pero el director de Kiu Towers señaló uno en particular: "Lo más difícil al principio fue ganar la confianza de la gente. Aunque ya tenía una trayectoria de 15 años en el mercado, el mundo inmobiliario era nuevo para mí. La gente tenía que confiar en que su dinero estaría en buenas manos", reflexionó.

Su primer proyecto inmobiliario fue en el barrio Cordón Sur, una zona de Montevideo que conocía bien, ya que había vivido allí en su infancia. La elección del lugar fue estratégica, y la decisión de centrarse en la vivienda promovida, con sus beneficios fiscales, resultó ser un paso acertado.

Un propósito que va más allá de los negocios

Lo que distingue a González no solo es su enfoque estratégico, sino también la filosofía que aplica a su trabajo. Para él, los bienes raíces no son solo una fuente de rentabilidad, sino una manera de proporcionar seguridad y estabilidad a las personas. "Lo que más me motiva de este negocio es saber que estoy ayudando a las personas a invertir en activos seguros. Las propiedades son una inversión que perdura, que no solo sirve para el presente, sino que se transmite a las futuras generaciones", explicó con convicción. El especialista en Real State siente que su trabajo va más allá de la simple venta de propiedades: se trata de generar un valor real para sus clientes, algo que les proporcione tranquilidad a largo plazo.

Cuando vendo un apartamento, sé que no solo estoy haciendo una transacción. Estoy ofreciendo un activo que puede generar ingresos, que puede revalorizarse con el tiempo. Me hace sentir tranquilo saber que mis clientes están invirtiendo en algo confiable, algo que perdurará.

El desafío de la confianza y la transparencia

Uno de los elementos clave en su modelo de negocio es la confianza que logró generar entre sus clientes. "Para nosotros, la confianza es fundamental. La gente compra propiedades antes de que estén terminadas, por lo que tenemos que ser transparentes, explicarles todo el proceso, mostrarles nuestras credenciales, los de nuestros proveedores, las constructoras con las que trabajamos, y garantizarles que están tomando una decisión segura", afirmó.

El servicio personalizado también juega un papel central. El equipo de kiu Towers se dedica a ofrecer una atención de alta calidad, en la que el cliente tiene la oportunidad de conocer todos los detalles del proyecto y de la empresa que está detrás. "Nos distinguimos por ofrecer un trato cercano, personalizado. Invitamos a los clientes a nuestras oficinas, donde les explicamos todo. Mostramos nuestros edificios ya terminados, les contamos sobre las empresas con las que trabajamos, sobre los procesos de construcción. Esto elimina cualquier tipo de incertidumbre", agregó.

Mirando hacia el futuro, el director tiene claro que la innovación y la adaptabilidad son claves para mantenerse a la vanguardia en el sector inmobiliario. "Uno de los proyectos que más me entusiasma es el que estamos desarrollando cerca de Montevideo Shopping. Es un edificio pensado específicamente para alquileres a corto plazo, como en plataformas como Airbnb. Va a ser el primero de su tipo en Uruguay, con un reglamento que permite este tipo de alquileres sin restricciones de la comunidad", explicó.

El camino de Martín González hacia el éxito en el sector inmobiliario ha sido el resultado de una combinación de trabajo duro, visión, y la capacidad de adaptarse a las necesidades del mercado. Hoy en día, su empresa, Kiu Towers, es un referente en el sector inmobiliario de Montevideo, y González continúa trabajando con el mismo propósito que lo motivó desde el principio: ayudar a sus clientes a tomar decisiones inteligentes y seguras en un mundo inmobiliario que no deja de evolucionar.