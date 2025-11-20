El cortometraje realizado con inteligencia artificial que está sorprendiendo a todo Uruguay

En cada oficina, en cada grupo, en cada familia, la escena se repite: alguien saca un papelito, lo lee rápido y lo esconde . Nadie dice nada, pero todos saben lo que significa. Empieza el Amigo Invisible y, con él, las despedidas de fin de año.

Este año, Tienda Inglesa decidió rendir homenaje a esa costumbre tan uruguaya con una propuesta diferente: “Invisible”, un corto animado , de cuatro minutos, ambientado en Montevideo. Esta propuesta innovadora, combina emoción y tecnología para celebrar lo que realmente importa: volver a encontrarnos.

“Invisible” convierte a Montevideo en una historia viva. La ciudad se muestra desde otra mirada: el Palacio Salvo, la Puerta de la Ciudadela, la Rambla de Punta Carretas, el Puertito del Buceo, Plaza Zabala, el Parque Rodó, 18 de Julio, Malvín y la Sucursal Tienda Inglesa de Montevideo Shopping forman parte de un recorrido que combina emoción, acción y un fuerte sentido de identidad local.

Para crear el corto, Tienda Inglesa reunió un equipo de especialistas en inteligencia artificial y postproducción 3D liderado por Olga Lee, una de las productoras audiovisuales más reconocidas del Uruguay.

Embed - Tienda Inglesa presenta INVISIBLE

Uno de los factores que hacen más sorprendente al cortometraje es la posibilidad de ver un dibujo animado lleno de detalles locales. “El trabajo se desarrolló a partir de fotografías reales de las locaciones, lo que permitió recrear cada lugar con precisión y una estética contemporánea”, dijo Mario Taglioretti, Director de Publicis Impetu, la Agencia publicitaria de Tienda Inglesa.

Taglioretti destacó también la música de “Invisible”: “la pieza cuenta con una canción de Franny Glass llamada “El amor anda suelto”, que contó con la interpretación del artista y Lucía Lucía, en una versión especialmente grabada para musicalizar la historia. En todos los detalles se busca realismo y cotidianeidad, incluso en la radio que acompaña al protagonista se puede escuchar la voz de Federico Buysan presentando su programa matutino”.

La campaña va mucho más allá del cortometraje, Tienda Inglesa desarrolló una plataforma digital gratuita y abierta al público, que permite crear grupos y jugar al Amigo Invisible directamente desde WhatsApp. El sistema también sugiere ideas de regalos a partir del catálogo de Tienda Inglesa, haciendo que la experiencia sea más ágil, accesible y divertida para todos.

“En tiempos de pantallas e hiperconexión, “Invisible” propone algo esencial: volver a vernos de verdad”, contó Pablo Rego, Gerente de Marketing de Tienda Inglesa. "El mensaje de Tienda Inglesa resalta el valor de las despedidas de fin de año, esas que nacen entre risas, juegos y conversaciones cara a cara. Más que una campaña, es una invitación a reencontrarse con lo que nos une, porque en las Fiestas aparece lo mejor de nosotros", concluyó.