El desafío de Rajoy

Estrategia y desafío

La exhortación del rey Felipe

CIFRAS

Fuente: El Observador y agencias

El desplome del Partido Popular en las elecciones regionales de Cataluña realizadas el pasado 21 de diciembre, dejó tantas enseñanzas como señales de alerta en el sector que encabeza el presidente del gobierno español.Es que desde el momento mismo en que decidió la intervención de Cataluña, luego de aplicar el controvertido artículo 155 de la Constitución española por primera vez en las últimas cuatro décadas, Mariano Rajoy era consciente del riesgo al que se exponía.Por un lado, no tenía alternativa, pues la declaración de independencia unilateral realizada por el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre no le dejó otro camino, como forma de evitar el quiebre institucional de España.Pero, al mismo tiempo, el costo político podía ser considerable.Y, al menos en Cataluña, así fue. El Partido Popular, que nunca tuvo demasiado peso en la política regional, consiguió en los comiciios que él mismo convocó –como parte de las medidas que llevaron a la intervención del gobierno autonómico– tendrá ahora menos bancas de las que ya tenía.No obstante, es cuando menos discutible el impacto que las elecciones catalanas causaron en el PP a nivel nacional.Posiblemente eso sea relativo, aunque es un hecho que el PP, un partido identificado con la derecha más tradicional, comenzó a ceder posiciones con el incipiente Ciudadanos, liderado por el joven Albert Rivera, y que en el caso de Cataluña se impuso claramente, aunque a a nivel individual, con el triunfo de su candidata, Inés Arrimadas –y pese a que los partidos independentistas, en conjunto, obtuvieron la mayoría parlamentaria que ya tenían antes que el gobierno local fuese intervenido por Rajoy–.Si bien por el momento, según coinciden en señalar distintos analistas, nadie osa cuestionar el liderazgo de Rajoy en el PP, es evidente que comenzaron a surgir de manera paulatina expresiones que condenan, en general por lo bajo, su actuación en este asunto.La organización, estructura y militancia del Partido Popular, hoy consolidado al frente del gobierno español, se extiende a 120 países y eso tampoco está en discusión. Pero hasta relativamente poco tiempo, el PP no tenía rivales a la vista en la captación de los votantes de derecha y centro derecha.Pero la aparición de Ciudadanos y –por qué no– su reciente triunfo en Cataluña hicieron encender algunas luces amarillas.Luego de la debacle en esa región, al día siguiente de las elecciones regionales, el presidente del gobierno –al que aún le quedan tres años para culminar su mandato– preguntó más de una vez en una sesión de su gabinete si alguien tenía algo para decir.La respuesta fue un silencio tan abrumador como cortante y a la vez elocuente.Algunos miembros del entorno más cercano a Rajoy consideran que si bien el resultado de las elecciones catalanes fue un indicio significativo, los problemas estratéticos del PP son de antigua data.Un importante dirigente consideró que Rivera supo capitalizar como nadie la crisis política de Cataluña para "asentarse" en esa región, desde la cual puede seguirproyectándose al resto del país y amenazar al PP, analizaron distintos medios españoles.Por eso es que muchos dirigentes le reclaman con insistencia a Rajoy que introduzca cambios en su equipo de gobierno y en el propio partido. Antes de que sea demasiado tarde.En la interna del PP se le reclama al presidente del gobierno que promueva a dirigentes con perfil técnico, que hoy están lisa y llanamente olvidados.Pero ese clamor interno tiene nombre y apellido: hay quiénes sostienen que Rajoy debe zurcir las diferencias internas –agudizadas tras el mal resultado en los comicios catalanes– y sacar del camino a la actual vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.Es que ambas funcionarias, enemigas en la interna del PP, dividieron las aguas del oficialismo al punto tal que cada una representa corrientes bien definidas y con su cuota parte de poder.Pero más allá del innegable aporte que ambas realizaron al gobierno de Rajoy, hay dirigentes que creen que llegó el momento de poder fin a esa división, sustentada más por cuestiones de ambición política que por meras disidencias ideológicas.De hecho, Cospedal –que es a la vez secretaria general del PP– buscó llevar agua para su molino al declarar que las cosas en Cataluña "se podían haber hecho de otra forma". Más de uno interpretó sus dichos como un tiro por elevación contra Sáenz de Santamaría.Así las cosas, el futuro del Partido Popular es tan complejo como incierto. Y tiene en el horizonte más cercano el desafío que supondrán, en mayo de 2019, las elecciones municipales y autonómicas.El rey Felipe VI de España instó el domingo pasado al nuevo Parlamento catalán, donde los independentistas obtuvieron mayoría, a respetar la "pluralidad" de la región y evitar un nuevo "enfrentamiento", en referencia a la crisis por su pretensión secesionista.En su discurso de Navidad, advirtió al Parlamento electo que debe "afrontar los problemas que afectan a todos los catalanes".Son los que obtuvo el Partido Popular en las elecciones regionales catalanas del 21 de diciembre; en 2015, el PP había conseguido 11 escaños.Tendrán en conjunto en el Parlamento catalán los tres partidos independentistas: Juntos por Cataluña, Izquierda Republicana de Cataluña y Candidatura de Unidad Popular (CUP).En el nuevo Parlamento de Cataluña son las que tendrá Ciudadanos que, liderado por Inés Arrimadas, fue el partido que consiguió más votos en forma individual.