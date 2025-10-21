El edificio que transforma la vida frente al mar: qué amenities ofrece y dónde se encuentra

Ubicado en el corazón de la Rambla de Malvín, este desarrollo de Rener , empresa con más de 50 años de trayectoria en proyectos edilicios de alta calidad, fue concebido para quienes buscan combinar confort, naturaleza, diseño y vistas excepcionales.

Con unidades de 1 a 3 dormitorios y amplios monoambientes, Torre Arenas ofrece ocupación inmediata y una ubicación inmejorable: cerca del centro comercial del barrio, restaurantes, áreas verdes y con excelente conectividad hacia toda la ciudad.

“Es un punto distinto, único, entonces quisimos hacer un edificio innovador que realmente marcara la diferencia”, afirmó Daniel Rener , director de la empresa.

Buscamos integrar el edificio con su entorno, que puedas salir a correr por la Rambla, volver y continuar tu rutina dentro del edificio Buscamos integrar el edificio con su entorno, que puedas salir a correr por la Rambla, volver y continuar tu rutina dentro del edificio

4C4A7811-min

Diseño, confort y sustentabilidad

El complejo se destaca por su arquitectura moderna, sus terminaciones de calidad y un enfoque sustentable que prioriza la eficiencia energética y el confort térmico. Los muros de hormigón celular, las aberturas con doble vidrio hermético (DVH) y los sistemas de climatización inverter multisplit son parte de un conjunto de soluciones pensadas para optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental.

Las cocinas incluyen mobiliario Todeschini con diseño de vanguardia, horno empotrado, anafe y campana extractora. Los baños, por su parte, presentan un diseño moderno con mesadas acrílicas y detalles de alta calidad.

4C4A7863-min (1)

“Queríamos un edificio equilibrado, con espacios amplios, luminosos y cómodos, pero también sustentable y adaptado a las necesidades actuales”, agregó el director.

4C4A7807-min

Torre Arenas permite a la gente vivir frente al mar, con fácil acceso a toda la ciudad, pero también con espacios para relajarse, hacer deporte y disfrutar con amigos Torre Arenas permite a la gente vivir frente al mar, con fácil acceso a toda la ciudad, pero también con espacios para relajarse, hacer deporte y disfrutar con amigos

4C4A7783-min

Un edificio pensado para disfrutar

Piscina climatizada, hidromasajes, rooftop con solárium, área fitness, spa, salón de eventos, barbacoas equipadas, laundry, áreas verdes, juegos infantiles y portería 24 horas conforman un entorno donde todo está pensado para el disfrute y el bienestar.

4C4A7970-min

La seguridad también es un diferencial ya que Torre Arenas cuenta con sistema de videovigilancia en áreas comunes y exteriores, control de acceso inteligente en garaje y zonas compartidas, y cerramiento perimetral vigilado mediante cámaras.

Una oportunidad única

Con ocupación inmediata y una promoción especial que incluye garaje sin costo para las unidades de dos y tres dormitorios, Torre Arenas se presenta como una oportunidad ideal tanto para quienes buscan su hogar frente al mar como para quienes desean invertir en una de las zonas más cotizadas de Montevideo.

“Los invito a conocer el edificio, ver sus detalles y disfrutar de todo lo que ofrece. Estamos seguros de que les va a gustar”, concluyó Rener.