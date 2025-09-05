El evento que reveló cómo la IA puede reducir a la mitad los tiempos y costos de un proyecto

El pasado miércoles 3 de septiembre, Urudata Software celebró en el piso 22 del WTC Montevideo Free Zone la primera edición de IA Insider , un encuentro matutino donde compartió estrategias, experiencias y casos prácticos sobre cómo integra la inteligencia artificial (IA) en cada etapa del ciclo de vida de un proyecto de software: análisis, diseño, desarrollo y testing.

El evento, que se realizó de forma presencial y también fue transmitido vía streaming, buscó mostrar de manera práctica cómo la IA está transformando la forma de trabajar en la industria del software , mejorando la eficiencia, reduciendo costos y elevando la calidad de los proyectos.

Un cambio cultural con impacto directo en los clientes

Para Agustina Brañas, Business Developer de Urudata Software, el encuentro surgió de la necesidad de abrir las puertas y contar cómo la empresa está redefiniendo su manera de trabajar. “La inteligencia artificial nos cambió mucho y queríamos mostrarlo. Urudata siempre apeló a la innovación, y este no iba a ser un caso de excepción”, dijo. “La IA amplifica nuestras capacidades y, lo más importante, traslada beneficios concretos a los clientes: mayor eficiencia, menores costos y proyectos más rápidos”, agregó.

20250903 Evento de Urudata, Brand studio. Foto: Inés Guimaraens

Según Brañas, los clientes no solo buscan entender cómo la IA puede optimizar sus negocios, sino también cómo incide directamente en el desarrollo de software que contratan. “Querían ver en vivo qué ventajas trae y cómo se materializa en un proyecto real”, destacó.

20250903 Evento de Urudata, Brand studio. Foto: Inés Guimaraens

La visión estratégica: IA como aliada, no como reemplazo

Durante la apertura del evento, el CEO de Urudata Software, Javier Briosso, presentó la filosofía AI-first que guía a la compañía y que implica integrar la inteligencia artificial de manera rigurosa en cada fase del desarrollo de software.

En diálogo posterior, Briosso explicó que “en los proyectos de software hay etapas bien marcadas. Cada una de ellas tiene un impacto muy significativo al aplicar inteligencia artificial de una forma medida”.

20250903 Evento de Urudata, Brand studio. Javier Briosso, CEO de Urudata Software. Foto: Inés Guimaraens

Sobre la preocupación acerca de si la IA reemplazará a los profesionales, Briosso fue categórico:

Una mirada hacia adelante

El encuentro cerró con un panel en el que se discutieron los desafíos de la adopción de IA en Uruguay: desde la formación de nuevos profesionales y el futuro del rol junior, hasta el impacto del open source y las discusiones éticas y regulatorias sobre propiedad intelectual y concentración tecnológica.

20250903 Evento de Urudata, Brand studio. Foto: Inés Guimaraens

El evento mostró que la IA ya no es una promesa futurista, sino una herramienta concreta para crear software más rápido, más eficiente y más robusto.